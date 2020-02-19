Начался официальный визит Президента Беларуси в Египет

. У трапа Александра Лукашенко встретил министр высшего образования и научных исследований Египта, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в арабской республике Сергей Терентьев.

Несколько позже белорусский лидер встретился со своим египетским коллегой в президентском дворце "Аль-Иттихадия". Переговоры стартовали с протокольной церемонии.

Сразу после исполнения гимнов и церемониала Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси обсудили экономические отношения Минска и Каира. Примерно час лидеры разговаривали в формате тет-а-тет, после -в расширенном составе при участии делегаций. Страны сегодня объединяет с десяток проектов. Половина из них - совместная работа в промышленности, производство техники МАЗ, МТЗ, "Амкодор". Планируем нарастить поставки мебели и строительных материалов. В общем есть направления, где можно работать вместе и выгодно.