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Начался официальный визит Президента Беларуси в Египет
. У трапа Александра Лукашенко встретил министр высшего образования и научных исследований Египта, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в арабской республике Сергей Терентьев.
Несколько позже белорусский лидер встретился со своим египетским коллегой в президентском дворце "Аль-Иттихадия". Переговоры стартовали с протокольной церемонии.
Сразу после исполнения гимнов и церемониала Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси обсудили экономические отношения Минска и Каира. Примерно час лидеры разговаривали в формате тет-а-тет, после -в расширенном составе при участии делегаций. Страны сегодня объединяет с десяток проектов. Половина из них - совместная работа в промышленности, производство техники МАЗ, МТЗ, "Амкодор". Планируем нарастить поставки мебели и строительных материалов. В общем есть направления, где можно работать вместе и выгодно.
Это уже третий визит Александра Лукашенко в Египет. Ранее Президент посещал африканскую республику в 1998 и 2017 годах. Между тем товарооборот вырос за предыдущие 12 месяцев на 32 % и составил 142 миллиона долларов.
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