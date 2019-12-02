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Начался официальный визит Президента Беларуси в Сербию
Борт номер одинприземлился в белградском аэропорту имени Николы Теслы. Несмотря на непогоду и дождь, прямо у трапа Александра Лукашенко встречал лично его коллега - Президент Сербии Александр Вучич.
Трогательный момент - белорусского лидера с хлебом-солью радушно приветствовали в аэропорту дети - очень в духе белорусско-сербских отношений, которые строятся на дружеских и теплых контактах, как народов, так и лидеров.
Интересно, что программа визита началась с символичного момента. Главы государств вместе прибыли к мемориальному комплексу в честь освободителей Белграда. Он был открыт в октябре 1954 года к 10-летию освобождения города. В братских могилах покоятся останки более тысячи воинов и партизан Народно-освободительной армии Югославии, красноармейцы, погибшие во время Белградской операции 44-го. Среди них есть и выходцы из Беларуси. Александр Лукашенко возложил венок к монументу и оставил запись в памятной книге.
Сегодня Александр Лукашенко и Александр Вучич проводят неформальные переговоры за ужином, а завтра во Дворце Сербии состоится официальная встреча двух лидеров. Президенты обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия. Особое внимание они уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Программой визита Александра Лукашенко предусмотрена встреча с председателем Народной скупщины Сербии и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны. Одновременно с визитом Президента в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум. Ожидается, что будет подписан пакет контрактов и соглашений примерно на сумму в 100 миллионов долларов.
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