Начался визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты

Контакты в предстоящие дни с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы и сотрудничества между двумя странами, так и состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Зайдом аль-Нахайяном, который в сентябре текущего года впервые посетил Беларусь с официальным визитом. Перечень направлений, представляющих взаимный интерес для сторон, включает не только расширение торговых отношений, но и развитие инвестиционного сотрудничества в различных сферах.