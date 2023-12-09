Начинается официальный визит Лукашенко в страны Африки

С 9 декабря начинается официальный визит Президента Беларуси в африканские страны. В рамках визита Александр Лукашенко посетит ряд стран Африканского континента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Работа прежде всего будет направлена на интенсификацию взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям.​

Данный визит будет являться продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Беларуси со странами Африканского континента. Созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки.