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Начинается официальный визит Лукашенко в страны Африки
С 9 декабря начинается официальный визит Президента Беларуси в африканские страны. В рамках визита Александр Лукашенко посетит ряд стран Африканского континента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Работа прежде всего будет направлена на интенсификацию взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям.
Данный визит будет являться продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Беларуси со странами Африканского континента. Созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки.
Фото: БЕЛТА
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