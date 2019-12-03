Начинаются основные мероприятия официального визита Президента Беларуси в Сербию

В эти минуты начинаются основные мероприятия официального визита Президента Беларуси в Белград. Все пройдет согласно протоколу: церемония встречи Александра Лукашенко у Дворца Сербии начинается под гимны двух стран и в сопровождении почетного караула.







Этот день запомнится большим переговорным марафоном. Сперва лидеры двух стран пообщаются один на один, далее к ним присоединятся участники делегаций. На повестке - развитие политического диалога и экономического взаимодействия между государствами. Важно все - от торговли до создания совместных производств и продвижения инвестпроектов. Кроме этого, главы государств обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. Ожидается, что стороны подпишут десяток документов. Программой также запланировано выступление Александра Лукашенко перед депутатами сербского парламента.







Кроме того, сегодня в Белграде проходит двусторонний бизнес-форум. Акцент на сотрудничестве в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, фармацевтики, производства продуктов питания. Договоренности деловых кругов о поставках белорусской продукции предварительно оцениваются в 100 миллионов долларов.



