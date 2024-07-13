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"Надо побыстрее договариваться". Лукашенко планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует обсудить с Президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. Об этом он заявилна совещаниив Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, сообщает БЕЛТА.
"Как бы они (в Украине. - Прим. БЕЛТА) на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли (ну чуть ли не врагами называют), мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора - это будет эскалация, и будут гибнуть люди", - подчеркнул белорусский лидер.
"В Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных. Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться, обсуждать и договариваться. Покаподталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО)украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше", - заявил Александр Лукашенко.
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