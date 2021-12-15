Надо шевелиться, мы должны выстоять - Лукашенко о работе в условиях санкций

Ситуация, не скажу, что критическая, это не ситуация прошлого года. Но всегда призываю вас, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам. Они задействованы на всю катушку. Им спуска нет и не будет. Мы недотягиваем в госструктурах. Государственные служащие должны встрепенуться. Самое главное: нам надо работать с населением и работать не формально .

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь