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Надо шевелиться, мы должны выстоять - Лукашенко о работе в условиях санкций
Нельзя расслабляться, попытки раскачать ситуацию перед референдумом будут. Сегодня Президент открыто и о самом важном разговаривал с активом Витебской области.
Повод для визита - представление нового губернатора Александра Субботина. Однако, как и накануне в Могилеве, Президент первым делом интересуется, чем живет регион. Начали с социальных вопросов, главный из которых - здравоохранение. Ситуация с COVID здесь стабилизировалась. Сейчас болеет уже четверть от количества на момент пика. К концу года планируют вакцинировать первым компонентом половину населения региона. Проблемный момент - реконструкция областной больницы. Президент поручил отремонтировать объект. Отдельно глава государства интересуется зарплатами соцработников, состоянием дел в культуре (здесь требует обновления база "Славянского базара"), образовании (поручение - определиться с будущим сельских библиотек) и строительстве жилья. Важнейший экзамен для силовиков и госслужащих совсем скоро - это референдум по Конституции.
Президент о ситуации перед референдумом
Ситуация, не скажу, что критическая, это не ситуация прошлого года. Но всегда призываю вас, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам. Они задействованы на всю катушку. Им спуска нет и не будет. Мы недотягиваем в госструктурах. Государственные служащие должны встрепенуться. Самое главное: нам надо работать с населением и работать не формально.
Задача власти - работать с людьми
Ежедневный экзамен для чиновников - это работа с людьми. Здесь есть пробелы. Президент рассказал показательный случай. Накануне две женщины приехали в Александрию, рассчитывая решить свои проблемы лично с главой государства.
Т.е. нужно искать возможности, а не пенять на санкции. Потенциал у области серьезный. Сегодня здесь крупные экономические точки роста: "Нафтан" и Витебскэнерго, льнопереработка и мясо-молочное производство. Важно использовать и уникальные местные ресурсы: лесные и водные.
Встреча Президента с активом Витебской области
Оппоненты власти будут искать любые поводы для того, чтобы дестабилизировать обстановку, поэтому на всех уровнях сейчас важна сплоченность. Наш щит - это сильные регионы. Важно не допустить падения по всем социально значимым параметрам: от здравоохранения до промышленности. На это должны быть направлены усилия государственной команды. В целом, по словам Президента, Витебской области нужна серьезная встряска и перезагрузка.
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