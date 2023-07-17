Надзор в войсках и экономике, расследование фактов геноцида. Главные темы доклада Шведа у Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, сообщает БЕЛТА.

В начале встречи глава государства кратко перечислил основные вопросы, по которым хотел бы заслушать информацию от генерального прокурора. В их числе надзор за соблюдением законности в войсках и силовых структурах, подходы к организации эффективной работы в этих вопросах. Еще одна тема - продолжающееся расследование фактов геноцида белорусского народа. Александр Лукашенко также акцентировал внимание на роли генеральной прокуратуры по надзору и выявлению негативных фактов в сферах экономической деятельности, таких как сельское хозяйство, промышленность.

В начале встречи глава государства кратко перечислил основные вопросы, по которым хотел бы заслушать информацию от генерального прокурора. В их числе надзор за соблюдением законности в войсках и силовых структурах, подходы к организации эффективной работы в этих вопросах. Еще одна тема - продолжающееся расследование фактов геноцида белорусского народа. Александр Лукашенко также акцентировал внимание на роли генеральной прокуратуры по надзору и выявлению негативных фактов в сферах экономической деятельности, таких как сельское хозяйство, промышленность.

"Три таких блока вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами", - сказал Александр Лукашенко.

О создании системы военных прокуроров

"Не в первый раз встает вопрос о контроле, прокурорском надзоре за ситуацией в Вооруженных Силах. За соблюдением законов и так далее. На каком уровне мы сегодня находимся? - поинтересовался белорусский лидер. - Предложений масса поступает, в том числе и по созданию какой-то системы военных прокуроров. Я говорю "какой-то системы", потому что речь не идет о возврате к той советской практике. Но какие-то элементы должны быть".

Александр Лукашенко констатировал, что точек зрения по этому вопросу много. Он поинтересовался, чем обоснована позиция Андрея Шведа. "Я ее знаю, но чем вы мотивируете эту позицию? То, что нам надо усиливать, наверное, контроль за соблюдением законодательства среди военных, - это факт. Я вам об этом уже говорил, что прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что речь не только об армии, ведь погоны носят и во многих других силовых структурах, включая МЧС, МВД, Комитет госбезопасности. "Везде глаз прокурора должен быть", - уверен белорусский лидер.

О расследовании фактов геноцида

"Второй вопрос - о геноциде. Выкристаллизовывается ряд предложений по более серьезному не просто рассмотрению нашим обществом фактов геноцида белорусского народа в Великую Отечественную войну. Но и пропаганде этого вопроса, особенно среди молодежи. Чтобы молодежь знала, что было. Для чего? Для того, чтобы такого больше не произошло", - сказал Президент.

Александр Лукашенко поинтересовался, как ведется соответствующая работа в данный момент и на перспективу.

О важных вопросах в экономике

Третья тема доклада также существенная, подчеркнул глава государства. "Вопрос поручений генеральному прокурору по поводу важных вопросов в экономике. Допустим, сельское хозяйство - это падеж скота. В том числе и выплата заработной платы. Вы всегда смотрите на этот вопрос. Сохранность и так далее", - перечислил Президент.