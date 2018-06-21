Накануне Минск и Москва говорили о приоритетах союзного строительства

Почти 20 лет союзного строительства - и самые тесные контакты на всех уровнях. Это подтверждают не только частные личные встречи глав государств, но и масштабные кооперационные проекты в промышленности, энергетике, возведении жилья.

Накануне в Минске президенты скажут: объединяющий эффект Союза России и Беларуси мощнее любого другого интеграционного блока. И даже если договориться получается не сразу, политической воли вести диалог партнерам уж точно не занимать.

Переговорная повестка в Минске - с десяток вопросов. Большинство заведомо без разногласий скрепили подписями. Детальное внимание лишь к трем.

Единые промышленная политика и топливный рынок, а также снятие барьеров во взаимной торговле - все то, что интеграция обещает априори, пока оставляя маневры для действий в национальных интересах. Как перейти к единой союзной цели - накануне сообща решали и президенты, и профильные министры.



Экономическая эффективность союза - главное мерило успеха, подчеркивают участники. Если торговля крепнет, нет сомнений, что выстроить политические, социальные, культурные, любые контакты не составит большого труда. Конечно, до торгового рекорда в 43 миллиарда долларов еще поработать. Но старт взят уверенный. Плюс 20 % роста с начала года. Российский лидер уверен: вместе дотянемся и до планки в полсотни миллиардов.

В пользу амбициозных союзных планов - внешняя конъюнктура. Растет в цене продовольствие, в стадии восстановления цены на энергоресурсы, на взлете инвестиционная активность. Одним словом, наращивать торговые связи момент подходящий. Другое дело, создать равные условия для всех производителей, избавив общий рынок от дискриминации. Очевидный пример - об этом неоднократно говорил белорусский лидер - продажи нашей техники в Россию. И это не только сельхозвектор.

Ожидаемо звучала и молочная тема. Теперь у партнеров есть особая дорожная карта на случай ограничения поставок. Она подскажет, как действовать в будущем, чтобы устранить претензии и вернуться к прежним объемам. Документ, принятый недавно, будет несомненным руководством к действию, подтвердили накануне партнеры. Если активнее работать с пограничными препонами, кривая взаимной торговли, вне всяких сомнений, выйдет к нужной отметке.

Не в пользу торгового роста статус белорусско-российской границы. То, что должно быть условностью, де-факто - пограничная зона, с контролем граждан и грузов, а также проверкой паспортов на авиарейсах Минск - Москва. Эксперты уверяют: если прийти к единой позиции по работе белорусско-российских рубежей, имиджевые и экономические выгоды таких договоренностей будут очевидны.

Важный политический лейтмотив прошедших встреч - готовность вместе решать любые спорные вопросы. И пусть самый высокий - президентский - уровень лишь для глобальных задач, говорят лидеры, согласовать ключевые союзные позиции - дело принципа. Что важно, не вынося их на уровень евразийской интеграции.

Среди других задач для политиков - усилить работу Постоянного комитета интеграционного объединения, чтобы впредь сотрудничество профильных ведомств Беларуси и России при реализации совместных проектов было более эффективным. В экономическом блоке вопросов важнейший акцент поставлен на создании равной конкурентной среды. Сегодня это необходимое условие развития и укрепления союзного партнерства.

