Накануне во Дворце Независимости были приняты принципиальные кадровые решения

Министром сельского хозяйства и продовольствия страны Президент назначил Анатолия Хотько. Новый руководитель - профильный эксперт в животноводстве. И в этой сфере хватает проблем. Так что такой опыт, несомненно, пригодится и в высокой должности. А за Шкловский район теперь отвечает Александр Титок. Он до этого работал начальником департамента МЧС по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Еще раньше - руководил Хойникским райисполкомом. Ротация стала логичным шагом по следам поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область - регион сработал слабо. Отстает по ключевым социально-экономическим показателям, в том числе и в аграрной сфере.



В этот же день прошло совещание по актуальным вопросам регионального развития. Достижение достойного уровня и качества жизни граждан - задача, которую ставит Президент перед правительством и губернаторами. Александр Лукашенко обозначил и ключевые направления действий - упор на экономику регионов и системный подход к инвестициям, создание качественных рабочих мест и развитие строительного комплекса. Также в центре внимания Главы государства - требования по росту и своевременной выплате зарплаты. Затронули в разговоре и проблемы в нынешней посевной.



В целом, от всей вертикали Александр Лукашенко не требует сверхъестественного. Важно качественно провести посевную, обеспечить своевременную выплату зарплат, повысить уровень АПК и жизни на селе. Глобальная цель - сгладить разрыв в развитии регионов, подтянуть отстающие.



Президент в очередной раз напомнил: главное - это жесткое соблюдение технологий, производственная дисциплина и порядок. Отдельно говорили о перспективах развития предприятий, поиске и внедрении новых направлений работы.