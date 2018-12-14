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Налоговый маневр Президент назвал главным вопросом предстоящей встречи с Владимиром Путиным
Выполнение договоренностей в рамках Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ и стремление белорусской стороны максимально способствовать мирным процессам в регионе. Президент сегодня встретился с представителями российского медиасообщества в рамках пресс-тура журналистов по Беларуси.
Ожидаемобольшинство вопросов касались белорусско-российских отношений. Президент подчеркнул, что Российская Федерация - стратегический партнер для Беларуси. Однако нерешенные вопросы остаются. Они еще будут рассматриваться на высшем уровне. И раздувать пламя из споров между странами не стоит.
Налоговый маневр Президент назвал главным вопросом предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Она может пройти еще до нового года.
Вопросы, заданные белорусскому лидеру, касались не только политики, но и реальной экономики. Журналисты интересовались, как Беларуси удалось совершить такой прорыв в IT-отрасли: многие были удивлены увиденным в Парке высоких технологий. Спросили и о том, какой в идеале нашему лидеру видится Беларусь. Детали - в итоговых выпусках.
Телеверсию встречи Президента с представителями российских масс-медиа смотрите сегодня вечером на "Беларусь1" и "Беларусь 24" в 21 час, в связи с чем "Панорама" выйдет в эфир в 20:30.
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