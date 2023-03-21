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Намибия 21 марта отмечает День независимости

С праздником президента и народ республики поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в интенсификации всего комплекса взаимовыгодных отношений с Намибией и отметил готовность к реализации совместных проектов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, образования, науки и здравоохранения, а также к обмену опытом и наработками по гарантированию продовольственной безопасности.

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