Намибия 21 марта отмечает День независимости

С праздником президента и народ республики поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в интенсификации всего комплекса взаимовыгодных отношений с Намибией и отметил готовность к реализации совместных проектов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, образования, науки и здравоохранения, а также к обмену опытом и наработками по гарантированию продовольственной безопасности.



