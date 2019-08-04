Написана новая страница в отношениях Беларуси и Узбекистана

Уходящая неделя обозначила широкий контур внешнеполитических интересов Беларуси. На высшем уровне обсуждались отношения с Украиной, ставились задачи по сближению с Россией, визовой политике с ЕС и открытости Беларуси для туристов.Написана новая страница в отношениях Беларусь - Узбекистан. С нее и начнем программу.

Да, на неделе в Минске встречали президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.



Событие, по-настоящему, историческое - прежде высшее руководство этой страны не бывало в Беларуси с официальным визитом. Так уж вышло, что после распада Советского Союза Узбекистан словно блуждал в геополитике. Но вот в сентябре 2018 года во время визита Главы белорусского государства в Ташкент пауза, наконец, прервалась - началась тотальная перезагрузка отношений.



Буквально за пару лет сделано то, чего не удавалось за всю четвертьвековую историю дипломатических отношений.



Теперь между Европой и Центральной Азией построен прочный мост. Так называемый путеводитель - дорожная карта сотрудничества. В ней 155 поручений президентов: от промышленного взаимодействия, взаимных поставок продукции до общих направлений партнерства, обмена опытом, проектов в образовании, выставок.



В Минске карту обновили - Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев не только договорились о новых проектах, но также открыто и без прикрас озвучили еще нерешенные вопросы.

Кстати, лидеры пообщались и официально, и не соблюдая дресс-код. И как заметила наш обозреватель Илона Красутская, пообщались весьма тепло.



Прямо из самолета - на неформальные переговоры за ужином.Антураж - резная беседка

Как скажет на следующий день Александр Лукашенко - поужинать толком не получилось. Все-таки после продолжительного затишья в контактах стран политический аппетит куда больше - несколько часов посвятили обстановке вокруг и решали двусторонние вопросы. Антураж - резная беседка. Очевидно, один из самых больших подарков в президентской коллекции. Кстати, от Шавката Мирзиеева. Подарков во время этого визита будет много, политики обменяются дважды, как и часов переговоров.

Вообще рекордные цифры касаются не только хронометража встреч глав государств. Их мы увидели буквально за год после перезагрузки отношений Минска и Ташкента еще и во взаимной торговле и дорожной карте сотрудничества - там 155 поручений президентов. В плане работы, конечно, не позавидуешь профильным министрам, но относительно результативности в мире большой политики это вызывает зависть.

Получилось так быстро найти общий язык и договориться, ведь политики знают друг друга еще с тех времен, когда Мирзиеев был премьером. Да и Узбекистан сам заинтересован, новая власть последние пару лет реформирует многие сферы - диверсифицируют экономику, ищут партнеров не только поблизости, в приоритете экспорт и импортозамещение.



Хоть в стране настоящий Ташкент, тем не менее, климат улучшен для бизнеса. И еще несколько громких фактов. По запасам золота Узбекистан на четвертом месте в мире. Страна обладает значительными объемами нефти и газа. Минеральные ресурсы Узбекистана оцениваются примерно в 11 триллионов долларов. Словом, в Центральной Азии у нас есть еще один перспективный партнер.

Среди приоритетных задач Беларуси и Узбекистана - увеличить пока несоответствующую амбициям цифру взаимной торговли.

Безусловно, даже учитывая такой прогресс во многих сферах, не все получается сходу. Например, договаривались о нескольких молочнотоварных комплексах в Узбекистане,пока же создано только одно предприятие - были вопросы по финансированию проектов, но в присутствии лидеров они сняты. В Ташкентской области запустят предприятие полного цикла: от заготовки кормов и выращивания животных до производства готовой молочной продукции. Компания будет нацелена и на экспорт - рынки Таджикистана, Афганистана и Китая.

В Узбекистан мы и так экспортируем муку, макароны, мясную продукцию. Следующий шаг - поставки сухого молока.



А еще добавим цифры в АПК-сектор партнеров. С белорусской компанией, которая занимается цифровым скринингом полей, Узбекистан подписал соглашение. Анализ сельхозземель начнется уже в августе.

Кстати, и другие ІТ-новинки президент Узбекистана увидел в нашем Парке высоких технологий. Это лазерные препараты для косметологии и добычи руды, цифровые решения для умного города, например, контроль за загрязнением воздуха.

По итогам переговоров глав государств профильные ведомства подписали более 10 документов, расширяющих сотрудничество в различных сферах: образовании — теперь дипломы взаимопризнаются, а еще науке, инвестициях, информационных технологиях и на уровне регионов. Подписан документ о создании делового совета, теперь на рынок проще выйти частным компаниям.

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