Насыщенный график рабочей недели Президента – в рубрике "Время Первого"

Вопросы войны и мира на континенте, а также развития белорусских регионов. Насыщенной и очень разноплановой была неделя в президентском графике. Главное и все самое интересное - в рубрике "Время Первого".

Что мы услышали от генсека ОБСЕ в Минске, кто запросто может поговорить с первым лицом с глазу на глаз? Кое-что из журналистской "кухни" и неожиданные кадры из большой командировки Президента на восток страны. Не пропустите "Главный эфир" в воскресенье, 8 ноября.