Наталья Эйсмонт: Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается

"Рабочий визит Президента Беларуси в Россию продолжается. Переговоры с Президентом России сегодня запланированы, причем в расширенном составе", - сказала пресс-секретарь.

Накануне глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на Валдае в формате тет-а-тет. В переговорной повестке были актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах и реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе.