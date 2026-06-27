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Наталья Эйсмонт: Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается
Автор:Редакция news.by
Наталья Эйсмонт: Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжаетсяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379e6774-2df4-42c5-9693-99e5485913fc/conversions/77893d6d-0f41-4479-9cd2-911f321118d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379e6774-2df4-42c5-9693-99e5485913fc/conversions/77893d6d-0f41-4479-9cd2-911f321118d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379e6774-2df4-42c5-9693-99e5485913fc/conversions/77893d6d-0f41-4479-9cd2-911f321118d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379e6774-2df4-42c5-9693-99e5485913fc/conversions/77893d6d-0f41-4479-9cd2-911f321118d6-xl-___webp_1920.webp 1920w
Рабочий визит Президента Беларуси в Россию продолжается. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
"Рабочий визит Президента Беларуси в Россию продолжается. Переговоры с Президентом России сегодня запланированы, причем в расширенном составе", - сказала пресс-секретарь.
Накануне глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на Валдае в формате тет-а-тет. В переговорной повестке были актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах и реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе.