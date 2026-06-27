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Наталья Эйсмонт: Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается

Наталья Эйсмонт: Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается

Рабочий визит Президента Беларуси в Россию продолжается. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Рабочий визит Президента Беларуси в Россию продолжается. Переговоры с Президентом России сегодня запланированы, причем в расширенном составе", - сказала пресс-секретарь.

Накануне глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на Валдае в формате тет-а-тет. В переговорной повестке были актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах и реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе.

Разделы:

ПрезидентПрезидент

Теги:

Наталья Эйсмонтрабочий визитАлександр ЛукашенкоВладимир Путин