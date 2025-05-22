Наталья Петкевич наделена полномочиями представлять интересы Беларуси в ЕАЭС и СНГ

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич наделена полномочиями представителя от Беларуси в Совете ЕЭК, по вопросам деятельности Беларуси в рамках ЕАЭС и назначена национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ. Соответствующий указ №208 глава государства Александр Лукашенко подписал 22 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.