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Наталья Петкевич наделена полномочиями представлять интересы Беларуси в ЕАЭС и СНГ

Наталья Петкевич наделена полномочиями представлять интересы Беларуси в ЕАЭС и СНГ

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич наделена полномочиями представителя от Беларуси в Совете ЕЭК, по вопросам деятельности Беларуси в рамках ЕАЭС и назначена национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ. Соответствующий указ №208 глава государства Александр Лукашенко подписал 22 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ принят в целях обеспечения представительства и защиты интересов страны в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, реализации государственной политики в соответствующих сферах.

ЕАЭССНГНаталья Петкевич