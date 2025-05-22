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Наталья Петкевич наделена полномочиями представлять интересы Беларуси в ЕАЭС и СНГ
Наталья Петкевич наделена полномочиями представлять интересы Беларуси в ЕАЭС и СНГnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db0fdfcf-b249-450f-86ab-d706bc1fcb72/conversions/94c09092-523b-43a0-a7d7-d1a3589a5569-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db0fdfcf-b249-450f-86ab-d706bc1fcb72/conversions/94c09092-523b-43a0-a7d7-d1a3589a5569-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db0fdfcf-b249-450f-86ab-d706bc1fcb72/conversions/94c09092-523b-43a0-a7d7-d1a3589a5569-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db0fdfcf-b249-450f-86ab-d706bc1fcb72/conversions/94c09092-523b-43a0-a7d7-d1a3589a5569-xl-___webp_1920.webp 1920w
Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич наделена полномочиями представителя от Беларуси в Совете ЕЭК, по вопросам деятельности Беларуси в рамках ЕАЭС и назначена национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ. Соответствующий указ №208 глава государства Александр Лукашенко подписал 22 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Документ принят в целях обеспечения представительства и защиты интересов страны в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, реализации государственной политики в соответствующих сферах.