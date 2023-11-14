Лукашенко спокойно отнесся к отказу Пашиняна приехать на саммит ОДКБ в Минск - Наталья Эйсмонт

Президент Беларуси Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск, предложил не принимать поспешных решений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы белорусского государства Наталью Эйсмонт.



Премьер-министр Армении проинформировал в телефоном разговоре с Президентом Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, сообщили в пресс-службе армянского правительства во вторник, 14 ноября.

"К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит Президент Беларуси отнесся спокойно, понимая, что это дело руководителя любого государства", - отметила Эйсмонт.