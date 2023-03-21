Национальная безопасность и ситуация в силовом блоке - Лукашенко рассказал о поводах большого совещания

"Тема нашего сегодняшнего совещания - национальная безопасность и ситуация в силовом блоке. Как это принято ежегодно, в начале года по итогам прошедшего каждый министр силового блока доложил мне о ситуации на подведомственной территории. Естественно, вы понимаете, что это за доклады. Я не хочу сказать, что они не профессиональны. Они очень профессиональны. Но, как я заметил, тенденция и тренд серьезный, чтобы показать себя в хорошем свете. Это не вранье. Это действительно так. У наших силовиков дела идут неплохо. Но есть же и недостатки. И я не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам", - обратил внимание белорусский лидер.