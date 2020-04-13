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Назначены уполномоченные представители Главы государства в Брестской и Гомельской областях
Сегодня соответствующее распоряжение подписал Президент. Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков назначен уполномоченным представителем Главы государства в Брестской области, заместитель премьер-министра Юрий Назаров - в Гомельской области.
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