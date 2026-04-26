"Не надо строить дворцы" - Лукашенко оценил новый МТК в Гомельской области

Большая командировка Президента Беларуси Александра Лукашенко на юг страны - в Гомельскую область - продолжается. 26 апреля глава государства посетил молочно-товарный комплекс "Агро-Лясковичи".

Проект на всех этапах белорусский лидер контролировал лично. Строить нужно было быстро и экономично, чтобы это был пример для всей страны: в каких условиях должны содержаться телята и дойное стадо.

К 2030-му все молочно-товарные комплексы в Беларуси будут полностью обновлены. Действующие МТК ждет реконструкция, также будут построены новые объекты. К этому времени страна планирует увеличить производство молока еще на миллион с лишним тонн - до 10,5 т. Для достижения этой цели главой государства поставлена задача: перевести все дойное стадо на современные условия содержания.

За пример, как строить, взяли модернизацию молочно-товарного комплекса "Агро-Лясковичи". Президент Беларуси неоднократно приезжал лично. Александр Лукашенко искал оптимальный вариант, чтобы строить экономично, надежно, со всеми условиями для телят.

Построили действительно быстро - понадобилось всего полгода. Телятник выглядит очень современно, а главное "постояльцы" живут в комфорте. Погода в Беларуси переменчивая: прямо во время визита дождь сменялся градом.

Телятам в первые дни жизни нужно особенное внимание - и никаких сквозняков, здесь все продумано. На этот раз сразу по приезде главу государства волнует ключевой вопрос - цена строительства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Все должно быть дешево и функционально, не надо строить с излишествами. Я так и не понял, от Азарова и Крупко, и нынешнего председателя райисполкома, надо нам такие строить? Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец, но надо понимать, что в этом дворце при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы".

Понятно, что у каждого губернатора может быть свое видение того, как строить и за сколько. Александр Лукашенко говорит прямо: главное, чтобы оценивали реально свои возможности и не приходили потом с протянутой рукой к Президенту. Надо выбирать оптимальные проекты и считать деньги.

Строили телятники и помещения для дойного стада из железобетона и деревянных конструкций. Никакого импорта - только свои материалы, с учетом объемов строительства, действительно, есть существенная экономия.

"Изюминка в том, что здесь мы применили клееный брус и дерево. Мы сделали сравнительный анализ. Что нам дало это? Практически 325 куб. м мы потратили на один сарай. Здесь мы уменьшили почти на 700 куб. м железобетона и бетона, то есть мы облегчили эту конструкцию, соответственно, меньше расчетов", - пояснил директор ОАО "Гомельский объединенный стройтрест" Сергей Ковалев.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

"Стоимость типового помещения, которое мы построили, составляет 4 млн 315 тыс. рублей. Из железобетона такой объект выходит в 3 млн 618 тыс. Если же строить в металле, цена вырастет до 7 млн. Но если привести здание к стандарту по высоте 9,9 метра, то стоимость конструктива из железобетона будет практически идентична деревянному - те же 4 млн 315 тыс. Железобетон и дерево сегодня конкурентны по цене, поэтому в ряде новых проектов мы будем комбинировать эти материалы".

Падеж скота в Рогачевском районе: виновные помещены в СИЗО

К сожалению, далеко не везде телята содержатся в таких условиях. В самом начале своей командировки в Гомельскую область Президент Беларуси показал фотографии губернатору Гомельской области. По факту - уголовное дело: вопиющие кадры падежа в Рогачевском районе Президент распорядился передать журналистам и обнародовать. Виновные уже помещены в места не столь отдаленные.

Такие проекты - это как каркас в плане технологий, но надо работать в комплексе. Все начинается с технологической дисциплины, содержания, ухода и питания животных. В Петриковском районе большое количество мелиоративных земель, которые способны обеспечить надежную кормовую базу. Поэтому многое зависит от того, как сработают кадры. Надо внедрять передовые технологии и работать с селекцией.

"Надо нам активнее это развивать, если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит", - отметил глава государства.

В целом Александр Лукашенко таким проектом в плане строительства и технологий остался доволен. Главное - без излишеств, нужно подходить рационально, буквально считать каждую копейку. Такие проекты (плюс минус с вариациями) будут тиражировать по всей стране. Как и обещали Президенту, если сделают на совесть, то можно будет поднять бокалы с шампанским.