"Не дадим Европе замерзнуть!" - Лукашенко рубит дрова с заботой о соседях

Самая неожиданная и резонансная новость дня. Зная о предстоящей сверхнасыщенной международной повестке главы государства, ярких событий не ожидалось. Но не то шутка, не то троллинг от Президента ворвался в информационный топ среды и буквально, как говорится, порвал интернет. А дело вот в чем. Направляясь на саммит Шанхайской организации сотрудничества, Президент на полдня остановился на малой родине. И куда же без физических нагрузок и труда? Этим утром по привычке рубил дрова. Но не просто так, а со смыслом, еще и беспокоясь о замерзающих европейцах.

Катерина Круталевич продолжит.

- Хорошие! - оценивает древесину Тетерин.

- Хорошие, - соглашается Александр Лукашенко. - Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям. Может, и они нам помогут.

- Вы думаете обо всех. О Европе и о всей планете, - добавляет бизнесмен.

- Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся этим, - отвечает Президент.

Глава государства с одного удара раскалывает полено. У Сергея Тетерина, по всей видимости, топор не такой острый.

- Хорошие дровишки! - восхищается Александр Лукашенко.

- Елка такая тягучая, - замахивается еще раз Тетерин.

- Тягучая. Но, слушай, Европе не выбирать сейчас: елка, березка. Главное, чтобы тепло было. Надо подумать, Семеныч, как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли, - подчеркнул глава государства.

- Это же наши соседи, - поддержал его бизнесмен.

- Может, одумаются, - резюмировал Президент.





Это видео уже стало вирусным в Сети. Белорусский Президент предлагает европейцам помощь. С долей иронии? Конечно! Но только в адрес руководителей стран, которые до этого довели. А так это уже классика для белорусов, слышать, как "здорово живется соседям" и одновременно смотреть, как они приезжают за продуктами, автомобильным топливом, вот теперь уже, может, и за дровами. В Сети по этому поводу горячо. Комментариев тысячи. Пользователи до деталей разобрали короткое видео: "Заметьте, поленья не пропилены". "Молодец Первый, и с юмором все отлично, и с физической силой". "Панове Дуда и Моравецкий, налетай, тут вам от нашего Батьки гуманитарка". Некоторые припомнили Западу топор санкционной войны. Он хоть и не везде острый, зато реакция, если задевает, именно такая. "Я не такая добрая. Понимаю, что мы добрая и сочувствующая нация, но я бы Европе щепки не кинула". Есть и такие комменты. Если отбросить эмоции, конечно, белорусы не рады. Несмотря на политическую заморозку с Запада, отношения должны быть нормальным. "Им этой зимой не позавидуешь". Хотя чтобы потопить, надо ведь сначала попотеть.

Вообще подарок - дрова, в деревне все знают - это дорого. Если прийти к соседу и попросить вязанку, может, раз он тебе и даст, а во второй - вряд ли. Их же надо купить заранее, заплатить, наколоть, иногда просушить. Но раз Первый сказал, надо делать. Первый был первым, мы - вторые, вы можете стать третьими. Хотите помочь соседям? Колем дрова для Европы,покажите, как умеете.

#СОГРЕЕМДУДУ



"Возвращение к дровам" и "невозможная экономия" в Европе сегодня выглядит как гротеск. Одновременно насмешка над всеми экодвижениями и быстрый энергетический регресс. Когда этот путь называют "возвращением в Средневековье", не преувеличивают. От рекомендаций взрослым людям мыться три минуты и не нагревать воду больше 35 градусов до отключения подсветок того, чем гордятся, например, Эйфелевой башни. Вопрос, ради чего? И сколько это продлится?

Кристос Матарагас, лидер профсоюзов энергетической отрасли Греции: Ситуация драматичная. Мы отдаем две зарплаты, чтобы уложиться в счета за электроэнергию. Рабочим остается только бороться. Мы не собираемся умирать ради прибыли для меньшинства. Требуем снизить налоги на энергию, чтобы цена киловатт-часа была ниже. Требуем установить потолок стоимости электроэнергии.

И это греки, у которых зимой столбик термометра стабильно стоит на плюс восьми. В Испании, где температура примерно такая же, вдвое взлетели цены на пеллеты (прессованную щепу).





Заводы ждут, когда наступят холода, чтобы взвинтить цены. Они уже выросли на 50 %, а по сравнению с прошлым годом - на все 100 %.

В Польше появились очереди к угольным шахтам. Чтобы загрузиться, нужно ждать не один час. И это Польша. А что делать северу? У датчан, например, нет своих лесопилок, потому набегам подвергаются супермаркеты. На магазинных парковках теперь обычное дело встретить людей с поленницами в человеческий рост. А вот немцам приходится туго. "Шпигель" пишет о новой форме мошенничества: лес на растопку продают онлайн. При этом, получив деньги, товар клиенту продавец не отправляет. Пострадали уже сотни покупателей.

Политика наших властей довела до того, что поэтапно рушится экономика, сотни тысяч людей боятся потерять работу. Люди не знают, как будут оплачивать счета за электроэнергию зимой.



