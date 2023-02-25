3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко о нападках на представителей Беларуси и России на международных площадках: Пусть визжат, пусть кричат
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал нападки и провокации в отношении представителей Беларуси и России на международных площадках. Соответствующие заявления глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БелТА.
"Они ждут, что мы уйдем оттуда (с международных площадок. - Прим. БелТА). Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз", - отметил белорусский лидер.
"Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает - караван идет. Вот по этому принципу и мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. Показывать их наглость и идиотизм. Все. Больше ничего не надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото: БелТА
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все