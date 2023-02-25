Лукашенко о нападках на представителей Беларуси и России на международных площадках: Пусть визжат, пусть кричат

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал нападки и провокации в отношении представителей Беларуси и России на международных площадках. Соответствующие заявления глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БелТА.

"Они ждут, что мы уйдем оттуда (с международных площадок. - Прим. БелТА). Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз", - отметил белорусский лидер.

"Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает - караван идет. Вот по этому принципу и мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. Показывать их наглость и идиотизм. Все. Больше ничего не надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.