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Не только торговля и поставки. Лукашенко предложил Курской области сотрудничество под ключ
Беларусь готова не только развивать торговлю с Курской областью России, но и реализовывать в этом регионе проекты под ключ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Курской области России Романом Старовойтом, сообщает БелТА.
"Пускай мы не достигли огромных высот в товарообороте (это 205-210 миллионов долларов), но все-таки мы видим приличный прирост, - отметил Александр Лукашенко. - Нюанс один: у нас отрицательное сальдо. Но мы готовы нивелировать этот недостаток. Главное, есть чем".
Особое внимание, подчеркнул Президент, необходимо сосредоточить на наиболее перспективных направлениях взаимодействия: строительстве, промышленной кооперации, агропромышленном комплексе. "Мы заинтересованы в наращивании поставок в ваш регион карьерной техники, грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной, дорожной", - сказал глава государства.
"Курская область намерена войти в топ-10 российских регионов в сфере устойчивого развития. Белорусская сторона готова оказать содействие в достижение этой задачи", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Мы готовы вам оказывать услуги по капитальному ремонту жилья, проектированию, проведению инженерных изысканий. Готовы строить под ключ. Готовы поставлять лифтовое оборудование", - отметил Президент.
По его словам, стороны могут успешно дополнять друг друга в области агропромышленного комплекса, включая переработку продукции, сельхозмашиностроение, племенное дело, растениеводство и семеноводство. "Мы с удовольствием подключимся к реализации этих проектов в вашем регионе, - добавил глава государства. - Готовы представить современные технологии и оборудование по водоочистке, водоотведению. Чистая вода - это здоровье человека. В Беларуси эта программа успешно реализуется. Если нужно, мы можем подключиться и к реализации подобных направлений на вашей территории".
"Все, что я называл, мы готовы делать под ключ. Не просто торговать, поставлять что-то в вашу область. Не без этого, конечно. Но вы должны понимать и знаете, что продать - это одно. А вот создать совместное производство, спроектировать, построить что-то нужное из социальных, промышленных объектов под ключ - мы можем за это взяться и готовы нести за это ответственность. По цене - качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти", - заявил Александр Лукашенко.
Президент пояснил, откуда у белорусских строителей такие преимущества: "Все хотят заработать огромную сумму, побыстрее построить, неважно как. Мы - люди ответственные, у нас мощнейший государственный сектор. Мы его не развалили. А в силу того, что государство стоит за спиной госкомпаний, строительных трестов, оно и несет соответствующую ответственность на государственном уровне".
"Словом, если вы решите работать с Беларусью, я вам могу гарантировать полную ответственность наших компаний, и частных, и государственных. Готовы отвечать за их работу на вашей земле", - подытожил белорусский лидер.
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