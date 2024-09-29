Небо, кадры, молодежь. Верит ли Лукашенко в раскаяние тех, кого помиловал, покажет "Время Первого"

Беларусь будет готовить кадры с учетом трендов современной войны, неотъемлемая часть которой - атака дронами.

Новые отечественные разработки - беспилотники и средства борьбы с ними на неделе Главнокомандующему показали на полигоне Обуз-Лесновский. Как заявил Александр Лукашенко, тенденций к развязыванию войны против Беларуси не наблюдается, тем не менее обстановка вокруг остается острой.

Необходимо учитывать все - в армии должен быть полный порядок!

Поддержал Президент открытие военных кафедр в инженерно-технических вузах. В одном из таких - БГУИР - Президент ответил на вопросы, касающиеся не только студенческой жизни.

Верит ли белорусский лидер в искреннее раскаяние тех, кого он помиловал? И что сделает Лукашенко, даже если не будет Президентом?! "Время Первого" все покажет.

Корреспонденты работают на полигоне Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей, и здесь проходят розыгрыши тактических эпизодов и союзные учения.

Пресс-центр прямо в палатке, внутри рабочая обстановка.

Мероприятие хоть и выездное, но все-таки рядом Президент. Протокольный дресс-код даже на полигоне не всех репортеров отпускает, а некоторых в полевых условиях и не узнать. Привыкли, что все время в гражданском.

На этот раз Президенту покажут беспилотники и средства борьбы с ними. По этой теме здесь Первому докладывали уже раньше, но появились новые модели, другие технологии.

Площадка подготовлена, муляжные объекты, инфраструктура, транспорт - все это мишени. Для военных очередная тренировка. Но когда по сценарию, Президент не любит: "Никакой показухи быть не должно".

Как только прозвучали заявления Первого, уже через минуту они должны быть на инфолентах и в соцсетях. Репортеры на своей волне - в такой момент не до условностей.

В целом военный порядок - от быта до питания, кухня практически полевая, угощение из соседнего Слонима. За них отдельное спасибо.

Многое из "начинки", создано нашими военнослужащими, запчасти печатают на 3D-принтере. Самодельное оружие, которое создается очень быстро, чуть ли не из подручных средств. Дрон размером с птицу. Ее, может быть, не видно, не слышно, а вот ущерб?

Михаил Брянский, начальник Управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов ВС Беларуси привел пример: "Вот это изделие, стоимость которого меньше тысячи долларов, может уничтожить дорогостоящий танк стоимостью в несколько миллионов долларов".

Дроны - новая реальность войны. Любое государство предпринимает меры по защите от террористических атак, и Беларусь не исключение. Самый топ - наше "семейство гроз" - станция помех. А есть и переносные средства радиоэлектронной борьбы. Вот такое - в простонародье - глушилка.

Игорь Данильчик, начальник тематического отдела конструкторского бюро "Радар"

Игорь Данильчик, начальник тематического отдела конструкторского бюро "Радар" рассказывает: "Небольшое изделие закрывает какой-то определенный участок, тем самым лишая дрон возможности летать. Проверенные возможности этого изделия перекрыли наши требования в техническом задании на 20-30 %".

Президент скажет - тенденции к развязыванию войны против Беларуси не наблюдается, тем не менее обстановка вокруг остается острой. В плане обороноспособности Главнокомандующий ориентируют военных действовать так, как если уже вдруг. Поэтому формулировки пусть не удивляют.

"Нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было", - заявил белорусский лидер.

Система обороны страны создана, но будут и обновления, а еще масштабные проверки. Уже зимой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (24.09.2024г.):

"Мы решили создать еще одно подразделение из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Но и новые кадры с учетом трендов современной войны в Беларуси тоже будут готовить.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Принято решение коллегии Министерства обороны о создании кафедры применения беспилотных летательных аппаратов в Военной академии".

Военные кафедры будут открывать и в инженерно-технических вузах. Президент приехал на неделе в один из таких - БГУИР. Почему? Этим все сказано.

"Молодежь - будущее нашей страны. И очень важно то, какое у вас настроение, что вы думаете о будущем", - заявил Лукашенко.

Поначалу у ребят есть и волнение, и скованность, но когда завязывается разговор, как говорится, совсем другой вайб.

Были вопросы и про учебу, и про жизнь, работу Президента - многое интересовало. Искусственный интеллект Первому речи не пишет. Работать с огромным массивом информации, держать все в голове не каждому дано. Весь секрет в том, что… "Президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет основных элементов, свойств и качеств Президента, то ты даже не суйся в эту сферу", - убежден белорусский лидер.

"Городские" попросили Президента вникнуть в вопрос стартапов. Лучшие идеи он пообещал поддержать, но и для периферии важный проект получит развитие.

Настоящий фурор произвел мобильный телефон Первого.

"Это специальная связь. Наша связь, только белорусская", - отметил Лукашенко.

Было и очень серьезно про недавнее помилование.

"А верите ли Вы вообще в то, что они раскаялись? И собираетесь ли Вы продолжать в дальнейшем эту практику?", - задала вопрос Анна Аксенова - студентка Белорусского национального технического университета.

"Да, продолжать я буду, Аня, потому что это моя работа. Это конституционная обязанность Президента. Не каждый обещания свои выполняет, но верить-то надо людям", - заверил Лукашенко.

Студентка уточнила: "То есть вы считаете, что стоит все-таки давать людям второй шанс?"

"Конечно", - ответил Лукашенко.

Почти три часа диалога. Конечно, физически на все вопросы ответить невозможно, но журналисты спросили у ребят, которые не успели их задать, а что еще хотелось услышать:

"Если бы он сейчас был студентом, куда бы он поступил и на какую специальность?"

"Я бы поинтересовался насчет организации улучшения инфраструктуры сельского хозяйства".

"Было бы очень интересно в целом узнать, как происходит распределение в IT-роту".

Как знать, возможно, в будущем эти ребята - те самые новые кадры.

На этой неделе должности получила местная вертикаль и руководители топ-предприятий страны.

Президент сходу решил спросить у нового главы Лидского райисполкома, что он думает о своем предшественнике. Сергей Ложечник рекомендован на должность гендиректора Биотехнологической корпорации.

"Он справится, только давайте так, по-мужски", - уточнил Лукашенко.

"Это мой коллега Сергей Васильевич. Я его знаю как коллегу очень пытливого, очень целеустремленного человека. Особенно на первых порах я сам у него учился, поэтому считаю, что да, справится", - заверил Александр Версоцкий, председатель Лидского райисполкома.

Конечно, журналисты спросили, как ощущения после такого внезапного интервью.

Александр Версоцкий, председатель Лидского райисполкома:

"Я всегда говорю так, как думаю. Я говорю искренне. 20-й год показал, что нельзя обманывать, нельзя врать, нельзя приукрашивать ситуацию. Надо говорить так, как есть".

Новые должности в самое непростое время. Впереди президентские выборы.

Говоря об основных задачах на предстоящий период для руководителей местных органов власти, глава государства подчеркнул, что в своей стране они никого не должны бояться. "У вас не должно быть никакого сомнения, что мы не просто прорвемся, мы сделаем все то, что должны сделать. Люди нам верят, доверяют, и мы не должны обмануть их ожидания", - обратил внимание Президент.

Обычно все ждут Первого, но тут получилось наоборот.

Зал один и тот же, но уже вторая "партия" руководителей. Среди них - новый гендиректор Тракторного завода, предприятия "Белэнерго", "Белвторчермет" и ректор Госакадемии ветеринарной медицины.

Александр Лукашенко отметил, что вузы готовят для отраслей кадры. "МТЗ для Беларуси - это бренд брендов. Ну и лучшей школы, чем у нас, в Беларуси, по тракторам, в мире нет".

Сергей Авраменко, гендиректор Минского тракторного завода рассказал

Сергей Авраменко, гендиректор Минского тракторного завода рассказал: "Виталий Михайлович сам меня номинировал на эту должность. Мысли отказаться не было, были сомнения, поскольку с Виталием Михайловичем Вовком мы очень много разработали программ развития завода, часть из них реализовывается, часть еще в перспективе. Для меня это было неожиданностью в том, что помимо генератора идей и реализатора мне еще нужно выполнять контролирующую функцию".

Если во Дворце Независимости обычно и звучат предложения, то это касается новых должностей. Но на этой неделе было самое внезапное - предложение руки и сердца. Такое впервые.

Кристина Кискевич и Максим Кругляк, участники шоу "Звездный путь":

"До сих пор такой мандраж, такое знаковое место в Беларуси, и мне сделали предложение. Я в шоке".