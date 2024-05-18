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Неожиданные кадры и новые детали переговоров в Азербайджане - в рубрике "Время Первого"

Всю неделю корреспонденты Агентства теленовостей работали в Азербайджане, следовали по пятам за белорусским лидером Александром Лукашенко. Всю атмосферу, неожиданные кадры и новые детали переговоров журналисты показали в рубрике "Время Первого", которую можно будет посмотреть 18 мая в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

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