Неожиданные кадры и новые детали переговоров в Азербайджане - в рубрике "Время Первого"

Всю неделю корреспонденты Агентства теленовостей работали в Азербайджане, следовали по пятам за белорусским лидером Александром Лукашенко. Всю атмосферу, неожиданные кадры и новые детали переговоров журналисты показали в рубрике "Время Первого", которую можно будет посмотреть 18 мая в "Главном эфире" на "Беларусь 1".