Николай Овсянко освобожден от должности посла Беларуси в Колумбии и по совместительству в Панаме и Эквадоре

Николай Овсянко освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Колумбии и по совместительству в Панаме и Эквадоре. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 30 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.