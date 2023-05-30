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Николай Овсянко освобожден от должности посла Беларуси в Колумбии и по совместительству в Панаме и Эквадоре

Николай Овсянко освобожден от должности посла Беларуси в Колумбии и по совместительству в Панаме и Эквадоре

Николай Овсянко освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Колумбии и по совместительству в Панаме и Эквадоре. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 30 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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