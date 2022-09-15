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Николай Рогащук назначен заместителем управляющего делами Президента

Николай Рогащук назначен заместителем управляющего делами Президента

Николай Рогащук освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Гомельской области и назначен заместителем управляющего делами Президента. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

Геннадий Богдан, до настоящего момента занимавший эту должность, освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

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