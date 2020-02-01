Нормализация отношений и экономические перспективы. Президент Беларуси встретился с госсекретарем США

Первый день Помпео в Минске. Два часа переговоров и разговор тет-а-тет в личном кабинете Главы государства.

Встреча Александра Лукашенко и госсекретаря США - по нашему министра иностранных дел - оживила субботнее медиапространство не на шутку. Последний раз столь высокий гость из США прилетал в 1994 году. И это был Билл Клинтон. Курс на "разморозку" последних реликтов плохих отношений и по-американски броские фразы - про "Соединенные Штаты готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 %, надо только к нам обратиться" и " Мы не заставляем выбирать Минск между Вашингтоном и Москвой" - веский повод посмотреть, а что вообще происходило, происходит и будет происходить между двумя странами?



С "холодной головой" о потеплении в отношениях без горячих лозунгов и по факту - материал Андрея Кривошеева.





Первый за 26 лет визит госсекретаря США в Беларусь

Четверть века прошло с последнего визита госсекретаря Соединенных Штатов в Беларусь. За такой срок кардинально изменилась не только повестка - сегодня она порой меняется за час, серьезно изменились сами государства. Впрочем, затянувшаяся пауза вовсе не значит, что Минск и Вашингтон все это время не работали сообща в сфере безопасности, экономики, энергетики и прав человека. Как сказали бы дипломаты, на каждом из треков есть результаты, но широко рассказать о них смогли лишь сегодня, когда Майкл Помпео лично встретился с Президентом Беларуси и провел здесь, во Дворце Независимости, суммарно около трех часов.

Низкая облачность и туман в сердце Европы лишь на полчаса задержали борт госсекретаря. И планы поработать на белорусско-американские отношения в субботу не отменили.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

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"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а Президент работает".

Шутка Президента актуальна для США. Там накануне визита пресса демпартии вновь достала "нафталиновый" эпитет "о диктатуре". Вот только еще полгода назад зам Помпео, будучи в Минске, порекомендовал журналистам не использовать этот оборот. Его шеф сегодня пошел даже дальше, заявив цитата о "значительном прогрессе Беларуси в области прав человека" и приближении к полной отмене санкций.





Общие интересы в сфере безопасности

Не потрафил критикам встречи и Президент Беларуси. Это ведь нонсенс, когда страны сообща работают по антитеррору, а личные визиты - такая редкость.





Александр Лукашенко

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Президент Беларуси:

"Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее - мало и так далее. Враги и недруги шутили, издевались, юродствовали.

Все сводилось к тому, что такая встреча проходит впервые, и руководство Беларуси, включая Главу государства, не знакомо с нынешним госсекретарем США. Должен их разочаровать, да и вам напомнить: мы с вами очень давно знакомы. К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности, я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб. Эти мероприятия касались борьбы с терроризмом, торговли людьми. Мы провели несколько очень серьезных операций по противодействию распространению ядерных элементов. И на границе с Беларусью я помню несколько случаев - мы вместе задержали преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада".

Это отсыл к службе Помпео в ЦРУ. До позиции госсекретаря он возглавлял разведуправление, занимаясь, в том числе, антитеррором. Хотя тема безопасности близка и понятна и Президенту, и гостю с начала их карьеры. Александр Лукашенко прошел школу погранвойск, Помпео закончил Военную академию, служил на границе с ГДР, и около 10 лет работал в оборонке. Еще и отсюда, как говорят дипломаты, "личная химия" по теме безопасности.

Важно, что работать готовы не против кого-то, а на результат.

Выбор Россия или США не стоит

Майкл Помпео, государственный секретарь США:

"США не просят выбирать между отношениями с нами и с Россией. Мы хотим инвестировать, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я знаю о длительной истории белорусско-российских отношений. Но мы не говорим о выборе, мы говорим о развитии дипломатии.

В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над экономическим развитием, чтобы американские предприятия прибывали сюда, создавались новые рабочие места. Мы готовы поддержать вас в этом направлении".



Экономика не успевает за политическим диалогом

Пока экономика слабо поддерживает "политическую разморозку". Всерьез считать товарооборот примерно в 800 миллионов долларов и инвестиции в 70 миллионов (и это с первой экономикой мира) крепким фундаментом нельзя. Это для Трампа - Америка ферст - то есть главное в геополитике. Для Беларуси без мировых амбиций - ферст, то есть первое - это как раз экономика.

О том, что препятствует, завуалировано, скажет прессе сам госсекретарь - юридические коллизии. Наверное, это когда одной рукой создается Торговая палата США в Беларуси, а другой - Штатами не ратифицируются уже подписанные соглашения о защите инвестиций и избегании двойного налогообложения.

Беларусь готова обсуждать любые вопросы с США

При этом Президент Беларуси и государство в целом открыты для любых, даже самых острых, вопросов.

Об экономике, безопасности и дипломатии в итоге будут говорить почти 2,5 часа. Сначала в "нормандском" Зеленом зале, что символично. А потом и в личном кабинете Президента - тет-а-тет, предельно откровенно. По дороге, меняя локации, Александр Лукашенко проведет гостю небольшую экскурсию по Дворцу Независимости.

Редкие кадры личного и дипломатического архива, история и современность Беларуси - настолько заинтересуют Помпео, что он попросит протокол пригласить своего личного фотографа. Чтобы точно сохранить этот визит для истории.

Этажом ниже министр иностранных дел использует паузу для обстоятельного разговора с влиятельным дипломатом - помощником госсекретаря по Евразии. О чем говорили Филипп Рикер нам не скажет, но отметит: "Беларусь - хорошее место, чтобы начать здесь февраль". Отметим и то, как внимательно гость будет изучать фото усадьбы Костюшко. Наш земляк - национальный герой США. И таких исторических личностей и связей у наших стран много. Жаль, что не все используем в реальной политике. Хотя…

Константин Снисаренко, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Визит такого уровня свидетельствует о повышении роли белорусского государства в региональной и мировой политике. Минск по праву считается донором стабильности и безопасности в регионе".



США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 %

Надо было гораздо раньше провести такой визит. И мы хотим более глубоких отношений с Беларусью, скажет госсекретарь США, подводя первые итоги переговоров в Минске. А потом абсолютно в белорусской традиции свяжет экономику и реальную независимость.

Майкл Помпео, государственный секретарь США:

"Мы долго обсуждали экономику. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и так будет и впредь. Мы полностью поддерживаем желание Беларуси сыграть конструктивную роль в регионе. США хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100 %. По конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - это обратиться к нам".

Американская нефть ничем не хуже саудовской или норвежской. И если цена действительно будет приемлемой, то компании из США вполне могут войти в те 30 %, что Беларусь намерена в будущем импортировать через страны Балтии или Украину. В наших национальных интересах также вопрос вступления в ВТО и инвестиции, которые упоминал Майкл Помпео в Минске.

Повестка Беларуси и США для безопасности в регионе

Все инициативы готовы поддержать в Минске. Наш парламент уже предложил Конгрессу США совместную рабочую группу и содержательный визит в Беларусь.

Отдельной строкой в переговорах прозвучала тема украинского конфликта. Госсекретарю напомнили, что Президент Беларуси не раз призывал США полноценно войти в переговорный формат и закрыть эту черную страницу для Европы.

Вопрос по Украине

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси:

"Белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут разрешению кризиса. Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон".

Майкл Помпео, государственный секретарь США:

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем".



ПВТ как пример эффективного взаимодействия

"Вишенка" визита - Белорусская кремневая долина. С американским хай-тек рынком здесь работают примерно столько же, сколько собирались к нам политики США уровня Помпео - четверть века. Мир высоких технологий гораздо быстрее - 6 десятков компаний с американским капиталом, включая мировых лидеров в своих нишах. Экспорт за прошлый год в США около 900 миллионов долларов, т.е. пока это самая крепкая связь двух экономик.

Госсекретарь Помпео в прошлом - практикующий юрист. И именно в этой области ПВТ произвел важную правовую сенсацию - Беларусь стала первой в мире страной, которая ввела в законодательство "смарт- (или умный цифровой) контракт". И когда бумажные аналоги канут в лету, в первую очередь будут вспоминать о Беларуси и ПВТ, в том числе за океаном.

Сдержанный оптимизм о будущем отношений Беларуси и США