Новая горная техника, совместные разработки и образование: итоги встречи Лукашенко с Потаниным

Новая линейка горной техники и глобальное сотрудничество с одной из крупнейших российских компаний: 8 сентября во Дворце Независимости Президент Беларуси принял известного в бизнес-кругах предпринимателя Владимира Потанина. Компании, с которыми связан Потанин ("Интеррос" и "Норильский никель"), заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими производственниками. В первую очередь речь идет о карьерной технике.

Глава государства упомянул, что для него неожиданным оказался интерес "Интеррос" к карьерным самосвалам и к белорусским шинам "Белшина", а также к совместным проектам по сервисному обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать, поэтому мы открыты для сотрудничества и хотели бы, чтобы ваша успешная компания, даже в эти сложные времена, сотрудничала с Беларусью".

Владимир Потанин, бизнесмен, руководитель компаний "Интеррос" и "Норникель" (Россия):

"Я очень рад, что в ходе поездки удается общие планы превратить в конкретные проекты. Вот с БЕЛАЗом мы подписали вчера соглашение. Это нам позволяет решить не только вопрос насыщения горной техникой нашего предприятия, но и совместное сотрудничество позволит создать новую линейку техники, которая, по нашим расчетам, будет успешно конкурировать с лучшими образцами, потому что мы добавляем туда элементы работы, связанные с беспилотными проектами, новыми типами двигателей, более экономичными и безопасными. Мы пытались соединить наше сотрудничество в области традиционной горной техники и в других областях с разработками в области искусственного интеллекта, работы с большими данными".

Точки роста для БЕЛАЗа

С БЕЛАЗом "Норникель" связывает 4-летний опыт работы. Цель - создание серийного производства горной техники. Шесть тестовых шахтных самосвалов и первая погрузочно-доставочная машина уже проходят испытания в Норильске. От работы на площадках белорусские инженеры получают обратную связь, и машины дорабатываются не просто до международных стандартов, а до принципиально нового уровня.

Стороны уверены, что новые разработки приведут к созданию общей интеллектуальной собственности, а долгосрочность определит большую маневренность в уровне инвестиций.

В разговоре с журналистами Владимир Потанин подчеркнул важность взаимодействия с Беларусью. Российский бизнесмен отметил, что в силу определенных обстоятельств в мире произошел разрыв технологических и логистических цепочек, которые развивались долгое время до этого.

"Это негативная тенденция. Сейчас она обострена из-за санкционного давления, из-за того, что вообще сейчас идет передел мира в геополитическом плане. Такие периоды бывают, они проходят, и сотрудничество, кооперация восстанавливаются. Вопрос в том, с какими позициями мы подойдем к тому моменту, когда нужно будет выстраивать какую-то новую систему взаимоотношений. Если подойти с пустыми руками к этому моменту, то, соответственно, и позиции будут слабоватые. Мы с коллегами из бизнеса об этом говорим, и, конечно, сегодня об этом шел разговор с Александром Григорьевичем, о том, что надо объединять усилия там, где у нас есть компетенции, какие-то конкурентные преимущества, их надо сохранять. Надо пытаться совместными усилиями сохранять позиции на рынках, с которых нас (как Россию, так и Беларусь) пытаются вытеснить, выходить на новые рынки и быть, говоря спортивным языком, в хорошей форме для того, чтобы, когда прозвучит свисток и будет объявлен новый раунд соревнований, выступить в них достойно", - отметил бизнесмен.

Также Владимир Потанин обратил внимание на основательный, вдумчивый подход к развитию сотрудничества. По его словам, есть довольно много направлений, где интересы белорусской и российской сторон совпадают. Например, образование: в обеих странах есть сильные школы, основанные на технических, инженерных, IT-специальностях.

Кроме того, бизнесмен рассказал о намерении "внести посильный вклад" в развитие новой Академии интеллектуальных технологий, которая создается в Беларуси.