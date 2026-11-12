Новое лицо войны и Евразийская хартия: главные темы выступления Лукашенко на саммите ОДКБ

Политическая воля и скорость - главные элементы успеха ОДКБ. Таков важный месседж Президента Беларуси Александра Лукашенко, который прозвучал на саммите организации в Москве 11 ноября.

Белорусский лидер в своем выступлении поднял несколько ключевых вопросов для будущего евразийской безопасности. Один из них - новое лицо войны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Наши западные оппоненты недаром говорят, что дешевле мобилизовать алгоритмы, чем армии. Идет фундаментальный сдвиг в характере военных конфликтов: от классических боевых действий к асимметричным, низкозатратным инструментам воздействия. Целевые хакерские атаки, армии ботов, использование прокси-хакерских групп, генерация фейков несоизмеримо дешевле стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет, но при этом могут нанести серьезный ущерб. Все это нацелено на внутренний подрыв государства, что не менее опасно для людей, чем военная агрессия".

На повестке дня была и Евразийская хартия многообразия и многополярности. Документ, который обсуждали недавно на Международной конференции по безопасности в Минске, постепенно обретает четкие контуры. ОДКБ может стать военно-политическим фундаментом этого устава, тем более когда понятие "угроза" обретает иные формы измерения.

"Нам нужно учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в контексте применения беспилотников и эффективного противодействия им. Акцентирую внимание на "гибридных вызовах и угрозах" в контексте политики Запада. Посмотрите, как наши западные соседи расширили понятие "гибридная угроза": они включили в него нелегальную миграцию и контрабанду, кстати, в которых они сами замешаны. Несмотря на все декларации об оборонительном характере, общеевропейская антигибридная система зачастую выходит за территорию Евросоюза, проводя подрывную работу в третьих странах. Пример: целевые группы ЕС по борьбе с гибридными угрозами, развернутые в преддверии важных электоральных кампаний в ряде государств постсоветского пространства, якобы с целью противодействия иностранному вмешательству. Интересно получается, вмешательство в целях противодействия вмешательству", - отметил белорусский лидер.

Остается непонятной и ситуация в отношениях с НАТО. Хотя и в альянсе говорят о возможности для диалога, Минск уверен: нужно, в первую очередь, рассчитывать на плечо партнеров и друзей в ОДКБ.