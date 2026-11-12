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Новое лицо войны и Евразийская хартия: главные темы выступления Лукашенко на саммите ОДКБ

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Политическая воля и скорость - главные элементы успеха ОДКБ. Таков важный месседж Президента Беларуси Александра Лукашенко, который прозвучал на саммите организации в Москве 11 ноября.

Белорусский лидер в своем выступлении поднял несколько ключевых вопросов для будущего евразийской безопасности. Один из них - новое лицо войны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Наши западные оппоненты недаром говорят, что дешевле мобилизовать алгоритмы, чем армии. Идет фундаментальный сдвиг в характере военных конфликтов: от классических боевых действий к асимметричным, низкозатратным инструментам воздействия. Целевые хакерские атаки, армии ботов, использование прокси-хакерских групп, генерация фейков несоизмеримо дешевле стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет, но при этом могут нанести серьезный ущерб. Все это нацелено на внутренний подрыв государства, что не менее опасно для людей, чем военная агрессия".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

На повестке дня была и Евразийская хартия многообразия и многополярности. Документ, который обсуждали недавно на Международной конференции по безопасности в Минске, постепенно обретает четкие контуры. ОДКБ может стать военно-политическим фундаментом этого устава, тем более когда понятие "угроза" обретает иные формы измерения.

"Нам нужно учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в контексте применения беспилотников и эффективного противодействия им. Акцентирую внимание на "гибридных вызовах и угрозах" в контексте политики Запада. Посмотрите, как наши западные соседи расширили понятие "гибридная угроза": они включили в него нелегальную миграцию и контрабанду, кстати, в которых они сами замешаны. Несмотря на все декларации об оборонительном характере, общеевропейская антигибридная система зачастую выходит за территорию Евросоюза, проводя подрывную работу в третьих странах. Пример: целевые группы ЕС по борьбе с гибридными угрозами, развернутые в преддверии важных электоральных кампаний в ряде государств постсоветского пространства, якобы с целью противодействия иностранному вмешательству. Интересно получается, вмешательство в целях противодействия вмешательству", - отметил белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве 11 ноября 2026 года

Остается непонятной и ситуация в отношениях с НАТО. Хотя и в альянсе говорят о возможности для диалога, Минск уверен: нужно, в первую очередь, рассчитывать на плечо партнеров и друзей в ОДКБ.

Разделы:

ПрезидентРоссия

Теги:

саммит ОДКБАлександр ЛукашенкоПрезидент БеларусиМосква

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