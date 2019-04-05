Новое здание Верховного суда открылось в Минске. В торжественной церемонии принял участие Глава государства

Новое здание Верховного суда открылось сегодня в Минске. В торжественной церемонии принял участие Глава государства. Дворец правосудия построили за 2,5 года. Здание разместилось напротив Дворца Независимости. Оно получилось одновременно современным и функциональным. Новоселье совместили с разговором о том, как совершенствовать деятельность судов общей практики. Президент отметил важные требования к работе судейского корпуса: это законность, справедливость и практикоориентированность. И главное - в работе судов должно быть справедливое отношение к людям, только тогда они будут доверять правосудию и знать, что всегда смогут найти защиту своих прав и законных интересов. С места событий Илона Красутская.







Новое здание Верховного суда завершает градостроительный ансамбль на проспекте Победителей. Музей истории Великой Отечественной войны, площадь Государственного флага и самое статусное здание - Дворец Независимости. Фасады всех этих зданий зеркальные, такой же обрела и новостройка. Впрочем, здесь тоже особый смысл. Главные качества судейской системы - честность и справедливость - отражение суверенного государства.



Очертания внешнего облика, по задумке архитекторов, напоминают весы Фемиды - богини правосудия. Таких же взвешенных и справедливых решений государство ждет от работы судебной власти. При строительстве использовались белорусские материалы и оборудование, лифты, мебель, люстры. Каждый квадратный метр интерьеров символизирует авторитет судебной власти.



Глава государства ознакомился с возможностями нового здания Верховного суда. Посетил залы и кабинеты, где будут работать судьи. Новоселье - событие знаковое и в то же время хороший повод поговорить о развитии судебной системы страны. На встречу пригласили почти четыре сотни человек - руководство судов всех уровней. Необходимость такого разговора назрела давно, ведь последний раз подобное мероприятие проводили 8 лет назад. А уже 5 лет как объединены общие и хозяйственные суды. Насколько эффективна нынешняя судейская система - приоритетный вопрос.







Многие вопросы в судейской системе уже, конечно, решены. Нет текучки кадров, повысился престиж профессии судьи. Но новое время диктует свои правила. Работать по-старому уже не получится. Президент ориентирует представителей Фемиды переосмыслить видение своей профессии, быть внимательнее к людям и порой ставить себя на их место. Ведь от того, каким будет подход, такое и в целом у людей будет складываться впечатление обо всей судейской вертикали страны. Подрыв имиджа просто недопустим.







Крепкий кадровый состав и совершенствование профессионального уровня действующих кадров. В стране будет кардинально перестроена работа Института переподготовки судей. В штат привлекут опытных специалистов-практиков и даже психологов. В целом высшая судебная инстанция обязана действовать стратегически и работать на опережение. Президент ориентирует Верховный суд на аналитическую работу. Правовая работа пленума и президиума должна быть практикоориентированной для всех правоохранительных органов. Среди инициатив и полная цифровизация. К 1 сентября следующего года в первую очередь Верховный и областные суды откажутся от бумажных протоколов. Словом, новое время диктует новые подходы в работе, а в таких интерьерах на нехватку вдохновения жаловаться уж точно не придется.



