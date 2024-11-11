Новогоднее обращение, метро, разговор на тему выборов и работы в регионах. Итоги недели Президента

2024-й уже стал историей. Белорусы вступили в новый год.

Под бой курантов в обращении к жителям страны Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о преемственности, о том, что смена поколений завершится в ближайшее время. Но опираемся на все, чем мы дорожим и чем гордимся. Без раскачки входим в 2025-й - год выборов и старт пятилетки качества.

На совещаниях во Дворце Независимости уже прозвучало, чем важны для Беларуси такие рабочие будни - экономика прежде всего. Были вполне конкретные поручения губернаторам и не только им.

На неделе было место подаркам и теплым эмоциям. Новый год всегда особенный праздник для детей, Президент никогда в это время не оставляет их без внимания. Всегда старается окружать заботой ребят - тех, кто больше всего нуждается. На это по традиции сподвигает чиновников и бизнес.

"Дорогие соотечественники и гости Беларуси". Эти слова Президента белорусы услышат в новогоднюю ночь.

А как записывается обращение? Покажем и расскажем то, что обычно остается за кадром.

К выбору локации всегда подходят суперответственно. В этот раз новогоднее обращение звучало из Зала госнаград Дворца Независимости. Здесь обычно чествуют тех, кем гордится страна - от крестьян и промышленников до учителей, врачей, строителей, спортсменов и защитников Родины.

Как все будет выглядеть в кадре, продумывают до миллиметра. До последнего момента специалисты проверяют технические нюансы, настраивают камеры, звук, поправляют свет. Все должно быть четко. Но все замирают, как только входит Президент.

Формат новогоднего обращения по традиции компактный. В этот раз 6 минут в эфире. Но Александр Лукашенко всегда тщательно готовится и придает особое значение тому, что будет сказано под бой курантов. Отсюда и требовательность к команде.

Команда действует в духе высоких стандартов Первого и тоже смотрит на картинку максимально придирчиво.

"Наш путь - преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски - мудро, с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся. Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с года благоустройство страны. Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей", - новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу.

Новый год - семейный праздник, теплые слова Президента слушают обычно в кругу близких людей. Близкие люди в этот момент и рядом с самим Александром Лукашенко. Младший сын обязательно будет в зале. Пока шла подготовка, поздравляемся и ловим контент для соцсетей.

Была реакция пользователей на сказанное Президентом в новогоднюю ночь. В Интернете быстрая обратная связь. Отклик был со всех уголков планеты с пожеланиями мира Беларуси и ее лидеру.

Младший сын главы государства Николай Лукашенко рассказал, как в семье Президента встречают Новый год. "Примерно вот так, в работе встречают Новый год. Каждый год. Подарки? Когда все спокойно и все хорошо, это уже отлично".

31 декабря, Александр Лукашенко посетил Минскую областную детскую больницу.

Не все на праздники в силу обстоятельств дома, есть ребята, которым в это время нужно медицинское наблюдение. На обследовании, например, Рома Когодовский, который героически спас брата из огня. Парень заметно подрос и окреп.

Рома Когодовский рассказал, что чувствует себя нормально, сейчас лежит на обследовании.

Презенты от Президента скрасили больничные будни в отделении кардиологии и ревматологии. И сразу все почувствовали, праздник к нам приходит.

На память о теплой встрече и поддержке фото с главой государства, сразу же смотреть все подарки, сладости, игрушки и тут же примерка мерча от Первого.

Дети такие дети, но у них совсем не детские желания:

"Желаю, чтобы никогда никто не болел. Чтобы их мечты сбывались".

"Я бы хотела пожелать, чтобы люди научились радоваться простым вещам: здоровье хорошее иметь, просыпаться и понимать, что в руке у тебя нет катетера. Я считаю, это самое главное счастье".

В свое время по указу Президента было сделано все, в чем нуждаются детки в этой больнице. Средств не жалели, закупили современное оборудование и собрали классных специалистов. Помогают, консультируют не только область. По сути, первое президентское поздравление в этот день услышали наши медики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я вас поздравляю, во-первых, с тем, что вы создали здесь вместе с Александром Генриховичем (председатель Минского областного исполнительного комитета, Турчин Александр Генрихович - прим. ред.) для наших детишек. Мы будем все делать для детей, потому что дети - это главное. И желаю вам всего доброго в Новом году. Я прежде всего желаю, чтобы ваши детишки никогда не болели. Какими вы не были талантливыми врачами, но когда дети болеют, это очень плохо, это тяжело".

Подарком стране и Минску к Новому году стало открытие трех новых станций метро. Готовясь, будут до блеска начищать символический ключ.

А вот значение для города такого события совсем не символическое. Это комфорт и скорость для жителей густонаселенного "Минск-Мира", Лошицы, Сеницы. И вот подземка - дорогой и сложнейший объект для строителей, но сделать его нужно технологичным и безопасным.

"Метро - это космос", - подчеркнул Василий Косовец - гендиректор УП "Минскметрострой".

Александр Лукашенко поблагодарит метростроевцев, но напомнит о скорости работ. Скорости, которая сегодня нужна во всем.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:

"Планируем, что очень много людей придет на новогодние праздники. Будем вместе с минчанами на новогодних мероприятиях, на новогодних елках, потому что только когда люди вместе, тогда они сплотятся, они готовы для решения больших задач. Новогодняя ночь - рабочая, мы будем проводить ее в городе".

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома

Праздники в рабочем режиме и всегда на связи. К такому ни мэру Минска, ни губернаторам не привыкать. Да и начинается год с совещания у Президента. И даже звучавшие то и дело в кулуарах новогодние поздравления все равно не собьют с рабочего толку.

Точного прогноза, каким будет для нас 2025-й, наверное, никто не даст, но от Президента не раз звучало - год будет непростым.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

"2024 год, по показателям, я беру по Гродненской области, это хорошее наполнение бюджета, это профицитный бюджет, это хорошие цифры роста. Здесь главное не расслабиться. Не посчитать, что все негативные последствия санкционного давления уже преодолены, что область адаптировалась и работает сама. И можно в этом плане где-то немножко руку с пульса снять. Нет. Главное, чтобы никто, вся вертикаль власти, весь руководящий корпус на местах, ни в коем случае не расслаблялся".

"Мне кажется, в нашем мире уже спокойных лет точно не будет. Уже в каком формате, как это будет, какие нам сюрпризы, каких черных лебедей нам готовит жизнь - это уже сложно предугадать. Сегодня ждать какого-то благодушного года точно не приходится. Надо стараться быть готовым к любым ситуациям и уметь на них вовремя и правильно реагировать", - отметил Александр Турчин, председатель Минского облисполкома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (03.01.2025 г.):

"До выборов, и особенно после выборов, начнутся будни. Надо подготовиться к посевной кампании. Надо посеять как надо, чтобы у людей был кусок хлеба на столе. Тогда не будут страшны нам никакие выборы. То есть экономика прежде всего. И те задачи, которые были поставлены до сего дня, они актуальны для нас, начиная от сельского хозяйства, промышленности, транспорта и так далее".

В первый рабочий день года оргуправление готовило сразу два президентских совещания - в кругу участников одного из них - исключительно доверенные лица главы государства на время этой электоральной кампании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (03.01.2025 г.):

"Для меня, вы знаете, это самая тяжелая ноша. Говорят: Батька, Батька, доверяем и прочее. Это самое страшное для Президента (думаю, что и для других тоже): доверие надо оправдывать. Тем более мне".

Именно им Александр Лукашенко доверяет общаться от своего лица с избирателями. Ведь сразу в десятках мест в стране один человек оказаться не может. Есть же еще и президентская повестка, и рабочие визиты. А важна обратная связь.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В основном люди говорят о мире. Говорят о том, чтобы был мир и спокойствие на нашей земле. Конечно, люди беспокоятся о благоустройстве своих населенных пунктов. Но это традиционно. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства волнуют людей. Конечно, мы отслеживаем ситуацию с ценообразованием. Мы видим, какая ситуация складывается на рынке, в магазинах".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Как раз сейчас стартует агитация на выборах Президента. Главное, все должно пройти по букве закона, спокойно и организованно. И хоть предвзятость и ангажированность западных наблюдателей давно известна, вопрос их приглашения еще не совсем закрытый.

Президент констатировал, что, скорее всего, западные наблюдатели приедут на выборы с уже заготовленными заявлениями: все плохо, конкуренции не было, не было шоу, как, например, в США.

"Не стреляли, ни в ухо не попали, ни в голову, упаси господь, и так далее - значит, плохо. Но вы поймите, это же не те, кто командует (командуют специальные центры принятия решений). Люди, которые приедут, - все-таки что-то человеческое же у них есть. Они же будут видеть реальную картину в Беларуси. Да, у них это шоу. У нас нет", - резюмировал глава государства (03.01.2025 г.).

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Шоу-потрясение (на выборах - прим. ред.) ни к чему хорошему не приводит. Это беда, это трагедия. И если привлекать внимание к этим избирательным процессам таким путем, то это путь в никуда. А наоборот, тогда, когда это проходит мирно, спокойно, слаженно, говорит о том, что общество понимает, какая ответственность лежит на каждом из нас за будущее твоей страны".

В Беларуси стартует пятилетка качества и Год благоустройства. Это значит, будет серьезный спрос за эти вопросы.

"Есть определенная белорусская формальность: "як-небудзь будзе". Не будзе як-небудзь, будзе як трэба", - подчеркнул глава государства (03.01.2025 г.).

Это звучит просто, но мудро. Кстати, символ мудрости и наступившего года в подарок от Первого получили журналисты.