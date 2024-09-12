Новые главы районов, гендиректоры предприятий - расскажем подробно о кадровом четверге у Президента

Работа с людьми и кадрами, вопросы экономики и сельского хозяйства, восстановление районов и развитие их инфраструктуры. Такие задачи Президент ставит перед властью в регионах.

26 сентября главой государства был принят ряд кадровых решений по руководителям на местах. По итогам кадрового четверга обновился пул заместителей в некоторых ключевых министерствах. Согласованы новые руководители крупных предприятий, таких как МТЗ и Белэнерго, а также ректор Витебской ветеринарной академии. Новый заместитель председателя и в Белтелерадиокомпании.

Александр Лукашенко нацеливает всех на инициативную работу, ведь за будущую пятилетку нужно отшлифовать страну, привести ее в идеальное состояние. Подробности в сюжете Натальи Бреус.

Интрига кадрового дня - кто и какую работу сегодня получит - для журналистов длится недолго. А что вообще не секрет, так это то, что назначениям предшествует большая подготовка. У Александра Лукашенко альтернативный взгляд приветствуется и по вопросам на совещании, и по кандидатам на серьезные должности.

Президент всегда щепетильно относится к тому, кто будет работать на местах. Неслучайно приглашает таких руководителей на личное собеседование. Новые главы в десятке районов страны - Калинковичском, Ветковском, Лидском, а также Свислочском, Несвижском, Смолевичском и других. Интересно, что вопросы им звучат не столько о предстоящей работе, сколько о том, как и что на прежнем месте. Директор Климовичского завода, например, возглавит Могилевский райисполком.

Президент ориентирует каждого главу района на ответственный и хозяйский подход. Задает общий тон предстоящей деятельности, формулирует просто: "за будущую пятилетку нужно отшлифовать страну".

Я хочу вас поблагодарить, что в результате долгих собеседований, проверок вас вы согласились на эти должности, потому что время непростое, что там греха таить. Среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то тихонько отсидеться в это время, а дальше - как бог даст. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко подчеркнул значимую роль председателей райисполкомов в системе управления государством. "Вы - основа вертикали власти, вы непосредственно на фронте, - сказал он. - Вы впереди, вы лицом к лицу с людьми. Вам труднее всего. Во многом будет зависеть работа вертикали власти и мнение о Президенте от вашей работы. Поэтому я вам благодарен за то, что вы по-мужски, решительно и смело согласились на эти должности, не боясь ничего. Это самое главное. Люди нам верят, доверяют, мы не должны обмануть их ожидания".

Доверие людей - очень ценный актив. И сам Президент вот уже 3 десятка лет работает на то, чтобы его сохранять. И хоть сроки выборов еще четко не определены, но всем понятно, что электоральная кампания на низком старте. И в этот период оппоненты готовы на все, чтобы доверие к власти подорвать. Не оставляют надежд раскачать ситуацию на почве предвыборных страстей. Но планы беглых давно не тайна.

Электоральная кампания - всегда фронт, это всегда поле боя. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

И не следует думать, что в Беларуси, как некоторые говорят, провели некую "зачистку". "Сбежали (те. -Прим. ред.), кого надо было чистить, - отметил Президент. - Но это их право выбора, пусть. Сбежали так сбежали. Но расслабляться не надо". Конечно, к будущей политической кампании страна подходит не такой, как прежде. "Ситуация изменилась, время другое. У нас - у власти - позиции совершенно иные, - обратил внимание глава государства. - Но вы же понимаете, что и по ту сторону баррикад это понимают. И коль такая ситуация, к этой ситуации они ищут ключи".

Президент подчеркнул, что лично он и другие официальные лица постоянно информируют общество о том, что происходит в стране, не скрывая от людей ключевые факты и решения. "Журналисты наши наконец-то развернулись и очень эффективно работают, доносят до общества и до вас все нюансы", - сказал он и отметил, что работа белорусских медиа отличается правдивостью. "Нам ничего не надо сочинять. Нам не надо ничего натаскивать. У нас достаточно фактов для того, чтобы подтвердить свою правоту, поэтому то, что вы видите от журналистов на наших ведущих телевизионных каналах, в прессе, в интернете, - все оно так и есть", - заявил глава государства.

"И крайний вариант (который у них сейчас остается. - Прим. ред.) - вооруженное вторжение на территорию Беларуси. Это их крайний вариант. Почему? Потому что деньги никто не дает на болтовню. Да, они там болтают... 31 год ищут мои деньги за границей, никак не могут найти. Хотя все очень просто - все в руках американцев, наших "лучших друзей". Если бы что-то было, давно бы уже вывалили", - отметил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что беглые просто болтают языком, полностью проигрывая и международную, и внутреннюю повестку белорусским журналистам. И это видят и понимают в том числе их спонсоры из США, а потому начинают требовать более решительных действий в обмен на финансирование.

"Ребята, болтовня - это хорошо, продолжайте. На это денег вот столько, а все остальное - на более эффективную борьбу, на вооруженное восстание: ворваться на территорию, как это в Курской области украинцы сделали, захват части территории, дестабилизация обстановки в стране", - привел Президент пример таких требований.

"Поэтому мне приходится наряду с уборкой урожая и другими экономическими проблемами уделять большое внимание обороноспособности нашей страны", - подчеркнул глава государства.

За безопасность отвечает Президент. Руководители на местах должны в первую очередь взять на себя экономику, а это значит, вплотную заняться проблемами предприятий и агарным сектором.

"На вас ляжет основная нагрузка в экономике, особенно в сельском хозяйстве. Если в экономике будет нормально, с другими вопросами мы справимся. Накормить людей, одеть - прежде всего", - сделал акцент глава государства.

В этой связи Александр Лукашенко напомнил о необходимости качественно и в срок провести уборочную кампанию и другие сельскохозяйственные работы, повысить культуру земледелия. Отдельно, по его словам, нужно взять на контроль проблему с падежом скота и принять меры для исправления ситуации.

"Организуйте работу в сельском хозяйстве, - ориентировал Президент. - Не ждите, не смотрите на кого бы там ни было". Он подчеркнул, что в руках руководителей исполкомов районов главный инструмент - кадровая политика, и без согласования с ними в регионе не должно быть никаких важных назначений.

Еще один важный акцент. А точнее совет руководителям - за глобалью кадровой политики видеть детали жизни в районе. Например, не забрасывать и не отдавать на откуп частникам райагросервисы и ПМК. Их наличие - большое подспорье для руководителей.

"Надо восстановить всю инфраструктуру, которая была когда-то в районе, она нам пригодится, - сказал Александр Лукашенко. - Все это нужно восстановить. Ни в коем случае не раздавать и не разрушать, чего бы это ни стоило". Такую задачу глава государства поставил перед руководителями районов и областей.

То же самое касается наличия комбикормовых заводов в регионах. Наличие в стране Белорусской национальной биотехнологической корпорации вовсе не означает, что пропадет необходимость в комбикормовых заводах на местах, указал Президент. Надо принимать в расчет вопросы логистики и сохранять, восстанавливать такие заводы.

"Обратите внимание на восстановление районов и сделайте лучше, чем было когда-то, - подчеркнул Александр Лукашенко - Рынок рынком, но губить инфраструктуру не позволено. Вы как хозяева должны прийти, осмотреться и - вперед. Не надо ничего ломать, крошить, надо все это восстанавливать потихоньку. Начали делать, но медленно".

Президент сказал и о культуре земледелия - часто летая по стране, видит недоработки в этой части. И о порядке - он должен начинаться с обычного мехдвора и заканчиваться всем регионом.

"Работайте как хозяева, - сказал Александр Лукашенко. - За будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну. Мы должны ее привести в идеальное состояние". Особенно важно это сделать нынешнему поколению, отметил Президент, чтобы оставить образец на будущее для молодежи, которая не настолько вовлечена в вопросы развития, например, сельского хозяйства, и пока часто недооценивает значение этой сферы. "Нам надо сделать образцово. Сделать так, как молодежь должна, придя после нас, это в порядке содержать, да и учиться у нас. Поэтому действуйте, не оглядывайтесь", - подчеркнул глава государства.

Александр Версоцкий, председатель Лидского райисполкома:

"В сельском хозяйстве есть проблемы. В первую очередь необходимо будет обратить внимание на их решение. Есть несколько предприятий убыточных. Необходимо будет встретиться с руководством этих предприятий, определиться, каким путем дальше идем, за счет чего с этой ситуации будем выходить".

Что касается предприятий, то здесь, пожалуй, самое громкое решение по МТЗ. Руководить заводом будет теперь Сергей Авраменко. Для него это повышение с позиции первого заместителя. Назначение как раз в канун профессионального праздника - Дня машиностроителя.

"МТЗ для Беларуси - это бренд брендов, во-первых. Во-вторых, трактор - это главное орудие труда везде, начиная от улиц и дворовых участков и заканчивая сельским хозяйством. Это и транспортировка, и пахота, и посев и так далее, - подчеркнул глава государства. - Ну и лучшей школы, чем у нас в Беларуси по тракторам, в мире нет".

Минский тракторный планирует усилить работу по странам дальней дуги. Пока основной рынок - это Россия, но как помним, золотое правило - не класть яйца в одну корзину. В данном случае тракторы. Помимо рынков в голове нового гендиректора диверсификация продуктовой линейки, импортозамещение и максимальная автоматизация процесса. Идут в тренде, работают и по беспилотной технике.

Сергей Авраменко, гендиректор МТЗ:

"Беспилотники - это тема завтрашнего дня, она актуальна. Сейчас отрабатываются алгоритмы, связанные с механизмами управления данным трактором, чтобы сделать его массовым продуктом. Да, мы показали прототип, но мы понимаем, где прототип, где серийный продукт. Поэтому сейчас алгоритмы и система управления дорабатываются до уровня серийного производства. В ближайшие 2-3 года мы должны выйти на серийное изготовление".

Назначения, которые можно окрестить "продвижение из регионов", что лишний раз подчеркивает - толковых и вдалеке от центра заметят. Белэнерго возглавил Андрей Панченко, он переезжает из витебского филиала. На Вторчермет с жлобинского БМЗ приходит Иван Демидов.

Говоря о Белвторчермете, Президент акцентировал внимание на необходимости еще более рачительного использования вторичных ресурсов. "Это вопрос вопросов. Вторчермет работает наполовину. Нам половину надо добавлять. Я часто привожу пример со стеклом. Допустим, в Швейцарии 80-90 % (стеклянной продукции. - Прим. ред.) получают из бывшего в употреблении стекла. А мы - меньше половины. Есть куда двигаться и у кого учиться", - отметил глава государства.

В этот раз согласование проходят руководители очень разных по своей специфике организаций, но у них есть кое-что общее. Должность ответственная - кадры молодые. Это впору сказать и об Ольге Горловой, которая согласована на должность ректора Витебской ветеринарной академии.

Давая согласие на назначение новых руководителей ряда государственных организаций, Александр Лукашенко заявил: "Нет главных и второстепенных предприятий за этим столом".

Александр Лукашенко отметил, что вузы готовят для отраслей кадры. "Очень хотелось бы, чтобы у вас это получилось, совсем еще молодого специалиста. Нагрузка приличная. Особенно в вузе, который у нас очень актуален. Это главная проблема сегодня в сельском хозяйстве - ветеринария", - сказал он. А Витебская академия ветеринарной медицины как раз является основой подготовки соответствующих кадров.

Александр Лукашенко отметил, что вузы готовят для отраслей кадры. "Очень хотелось бы, чтобы у вас это получилось, совсем еще молодого специалиста. Нагрузка приличная. Особенно в вузе, который у нас очень актуален. Это главная проблема сегодня в сельском хозяйстве - ветеринария", - сказал он.

Ольга Горлова, ректор УО "Витебская ордена "Знак почета" Государственная академия ветеринарной медицины":

"Ветеринарные специалисты у нас выходят сильные. Уделяется внимание практико-ориентированной подготовке. Конечно же, это еще та часть работы, тот вектор, который мы обязательно усилим. Усилим или переориентируем и профориентационную работу, будем работать с родителями, с предприятиями, будем рассказывать о важности целевой подготовки, о бонусах, которые получает специалист, абитуриент уже на момент поступления. Это касается и того, что могут быть доплаты к стипендии во время обучения. Также это возможность проходить практику на тех предприятиях, на которые студент придет по распределению".