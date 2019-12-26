3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Новые кадровые решения. Александр Лукашенко: Расслабляться нельзя!
Люди и экономика должны быть в центре внимания руководителей в регионах. Именно на это нацелил Президент новых управленцев.
Перед Новым годом заметно обновилась вертикаль местной власти. Кадровые изменения затронули сразу несколько регионов Беларуси. Новые руководители райисполкомов в Полоцке, Верхнедвинске, Толочине, Наровле, Кореличах, Ошмянах, Костюковичах, Кричеве, а также в Гомельской и Гродненской областных администрациях. Все эти люди успели поработать на местах, понимают запросы людей и региональную специфику. Согласовывая назначения, Президент так и сказал: рассчитываю на ваш профессионализм! Предстоит сконцентрировать усилия на решении проблем в промышленности и АПК, а также на том, что волнует жителей.
В Белгоспищепроме новый руководитель
По итогам кадрового дня есть назначения, которые повлияют на работу реального сектора. Так, на пост главы концерна «Белгоспищепром» Президентом согласован Анатолий Бубен. Позицию гендиректора холдинга "Минск Кристалл" займет Игорь Шустов.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва