Новые кадровые решения. Александр Лукашенко: Расслабляться нельзя!

Люди и экономика должны быть в центре внимания руководителей в регионах. Именно на это нацелил Президент новых управленцев.



Перед Новым годом заметно обновилась вертикаль местной власти. Кадровые изменения затронули сразу несколько регионов Беларуси. Новые руководители райисполкомов в Полоцке, Верхнедвинске, Толочине, Наровле, Кореличах, Ошмянах, Костюковичах, Кричеве, а также в Гомельской и Гродненской областных администрациях. Все эти люди успели поработать на местах, понимают запросы людей и региональную специфику. Согласовывая назначения, Президент так и сказал: рассчитываю на ваш профессионализм! Предстоит сконцентрировать усилия на решении проблем в промышленности и АПК, а также на том, что волнует жителей.



