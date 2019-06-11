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Новые лица в министерствах, в Совбезе и Госконтроле, в руководстве МТЗ. Президент принял ряд кадровых решений

Сразу два новых министра, замена в руководстве МТЗ и новые лица в Совете безопасности, Комитете госконтроля и в местной вертикали власти. Кадровый вторник сегодня во Дворце Независимости: 12 человек сменили должности, а некоторые из них - и место жительства. Во главе угла - жесткость принятия решений, но с уважением к простым людям. Это касается всех назначенцев без исключения. Не отдаляться от белорусов, не бояться их проблем и приложить максимум усилий для их решения - это главное требование Главы государства. Так, Юрию Караеву - с сегодняшнего дня министру внутренних дел - предстоит по-новому взглянуть на работу милиции. Главное - справедливость решений. Вакантным министерское кресло оставалось недолго: напомним, предыдущий глава МВД Игорь Шуневич ушел в отставку вчера.

Обновлен Совет безопасности: заместителем госсекретаря стал Александр Рахманов

Снова переедет в столицу помощник Президента - инспектор по Витебской области. Теперь Виталию Вовку отвечать за развитие Минского тракторного завода. Главные цели - современная продукция, рентабельность производства и расширение экспорта.

В Беларуси теперь и новый министр здравоохранения

Валерия Малашко с этого дня сменил главврач Минского городского клинического онкодиспансера Владимир Караник. В первую очередь глава ведомства займется искоренением коррупционных проявлений.


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По итогам кадрового дня обновилась местная вертикаль власти

Также сегодня два новых назначенца в Комитете госконтроля

Обновился состав Могилевского и Брестского областных комитетов. Продлен срок полномочий Илоны Ледницкой - члена правления Национального банка.

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