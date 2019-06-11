Новые лица в министерствах, в Совбезе и Госконтроле, в руководстве МТЗ. Президент принял ряд кадровых решений

Сразу два новых министра, замена в руководстве МТЗ и новые лица в Совете безопасности, Комитете госконтроля и в местной вертикали власти. Кадровый вторник сегодня во Дворце Независимости: 12 человек сменили должности, а некоторые из них - и место жительства. Во главе угла - жесткость принятия решений, но с уважением к простым людям. Это касается всех назначенцев без исключения. Не отдаляться от белорусов, не бояться их проблем и приложить максимум усилий для их решения - это главное требование Главы государства. Так, Юрию Караеву - с сегодняшнего дня министру внутренних дел - предстоит по-новому взглянуть на работу милиции. Главное - справедливость решений. Вакантным министерское кресло оставалось недолго: напомним, предыдущий глава МВД Игорь Шуневич ушел в отставку вчера.

