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Новые министры, помощники Президента, местная вертикаль. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новые министры, помощники Президента, местная вертикаль. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент также дал согласие на назначение:

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