Новые расширенные полномочия Конституционного Суда и ревизию законодательства обсудил Президент с конституционными судьями

Новые расширенные полномочия Конституционного Суда и ревизию законодательства обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Президент пообщался с судьями - это исключительные специалисты в области права, и сейчас их работа будет больше на виду.

Конституционный Суд начал принимать заявления от граждан напрямую, это впервые в истории Беларуси, когда в стране заработал институт конституционной жалобы. Нужно, конечно, пройти определенные процедуры, но сам факт - такое возможно. Когда человек уверен, что его конституционные права были нарушены.



Еще одна тема - Президент поставил задачу провести ревизию всей законодательной системы. Указы, постановления, акты - документы не должны дублировать друг друга, быть огромными или сложными для понимания.



Все это, конечно, непросто, но корреспондент Катерина Круталевич попробует объяснить. Что такое Конституционный Суд и чем занимаются люди, которые там работают. Человек, который никогда не доходил до судебных разбирательств, в принципе, в деталях знать не будет. Это мировая практика.

Конституционный Суд сам по себе не перерешает спор заново вместо суда общей юрисдикции. У нас сегодня четкое разделение компетенций судов общей юрисдикции и Конституционного Суда. Конституционный Суд проверяет соответствие Конституции закона, нормативно-правового акта, который был применен в конкретном деле. Как технически это делать? Разговор именно с конституционным судьями во Дворце Независимости был анонсирован сильно заранее. Если смотреть на позицию Конституционного Суда вообще во всей судебной системе - это не просто "верхушка". Это надорган - главной задачей которого было контролировать, чтобы любой законопроект, который формулируется в Беларуси (не важно, чего он касается образования, медицины, строительства), не противоречил Конституции. И даже если говорить об обращениях граждан, Конституционный Суд не может разбирать спор между людьми, не может реагировать на несогласие человека с решением суда пониже. Но теперь они берутся за дела, где человек утверждает закон пошел вразрез с моими конституционными правами.



Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси

Нужно понимать, что этих людей в стране всего 12 человек. Они исключительные специалисты в области права, у всех есть ученые степени и безупречная репутация. По сути, через их руки прошли все законопроекты на предмет конституционного соответствия. Новая Конституция расширила их полномочия. Чего ждет Президент сейчас: большей работы с людьми и ревизию законодательства.



Как в Беларуси функционирует сегодня Конституционный Суд



"Все, что вы хотели и просили, мы учли. Хотелось бы услышать, как функционирует Конституционный Суд. Конституционному Суду нужно проявлять активность. Быть на острие событий, работать на опережение. Общество должно видеть Конституционный Суд в деле. Появилась еще одна новация - институт конституционной жалобы - это инициатива самого суда. Граждане получили возможность обращаться в суд не только через госорганы, но и лично", - отметил Лукашенко.







Какие дела могут идти на рассмотрение? Эксперты поясняют: во-первых, только те, что начаты с 1 октября 2023 года. Во-вторых, в Конституционный Суд дело может попасть только если оно прошло все судебные инстанции: первую, апелляционную, кассационную, надзорную - и да, даже развод может стать предметом рассмотрения, но не когда у мужа есть претензии к жене или наоборот. А когда один из супругов по какой-то причине считает, что закон, по которому нажитое имущество делится пополам, нарушает его конституционное право, например, на неприкосновенность жилища.



Абсурдные варианты, конечно, отметут по дороге - на первых стадиях судебных разбирательств. Но есть частные случаи, юристы говорят: со сценариями, которые сложно придумать и когда действительно у человека есть основания идти дальше за справедливостью, этого и требует Президент быть ближе к людям.



Наталья Карпович, зампредседателя Конституционного Суда Беларуси:

Это впервые в нашей истории был закреплен прямой доступ граждан к конституционному правосудию, ранее они могли ставить вопрос о конституционности закона, обращаясь к государственным органам, которые были уполномочены. То есть, например, парламент, правительство, и просить: пожалуйста, обратитесь в суд, чтобы проверить конституционность какого-либо нормативно правового акта. А сегодня гражданин может напрямую обратится. И поскольку такое обращение - это начало процесса, есть у нас закон о конституционном судопроизводстве, который определяет, что в этой жалобе должно содержаться. Не только граждане, Конституционный Суд, конечно, во многом связан с госорганами. Это вообще единая система, но здесь движение должно быть двусторонним.



"От этой вашей активности зависит действенность защиты правопорядка. Для толкования Основного закона требуется инициатива полномочных органов. Эти органы также могут обращаться. Пока такой инициативы не видим, но вы должны проинициировать этот процесс", - подчеркнул Президент Беларуси.



На конституционную проверку пойдут не все законопроекты. Ситуация двоякая. За 30 лет законотворчества - если раньше Конституционный Суд проверял все законопроекты на соответствие главному закону - пришли к тому, что сейчас необходимости нет. Люди, тот же парламент научились, что называется, и проверять и формулировать, но даже при такой самостоятельности эта связка не должна превратится в нерабочую.

Если смотреть на позицию Конституционного Суда вообще во всей судебной системе - это не просто "верхушка". Это надорган - главной задачей которого было контролировать, чтобы любой законопроект, который формулируется в Беларуси (не важно, чего он касается образования, медицины, строительства), не противоречил Конституции. И даже если говорить об обращениях граждан, Конституционный Суд не может разбирать спор между людьми, не может реагировать на несогласие человека с решением суда пониже. Но теперь они берутся за дела, где человек утверждает закон пошел вразрез с моими конституционными правами.



Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси

Еще одно требование Президента - причесать законодательство. Дело не в том, что "было плохо - станет хорошо" - это оптимизация. Чтобы не было "сложно и повторяющееся".

"Ни одно, наверное, государство не сделало реально (много. - Прим. ред.), как мы, в отношении независимости наших судов. Но вы не должны забывать о том, что вы часть нашего государства. Государственной структуры, если хотите, аппарата управления. Об этом ни в коем случае забывать не надо. Мы должны быть как никогда едины для того, чтобы выстоять, и для того, чтобы сохранить свое государство. Мне нечего вам тут объяснять, вы не хуже меня понимаете все, что происходит. Нельзя обособляться Конституционному Суду. Надо выстраивать конструктивное взаимодействие с другими государственными органами. Ваша роль должна быть видна и в правоприменительной деятельности", - подчеркнул Лукашенко.





Глава государства пояснил: "На сегодняшний день действующими являются 175 тысяч актов! Катастрофа! Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы, многие нормыповторяютсяиз одного нормативного правового акта в другой. В акты вносятся множественные корректировки. Если мы вносим корректировки какие-то существенные, надо излагать этот нормативный правовой акт заново, с учетом новых изменений. Чтобы легче было работать", - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что некоторое время назад Администрации Президента было дано поручение организовать проведение масштабной ревизии законодательства:



"Нам надо это все переворошить, надо убрать все лишнее. Нам надо оставить только то, что нужно. Надо провести эту ревизию. Это будет революция не только в нормотворческой деятельности, это будет революция в стране. Все должно быть понятно, доступно, и я уверен, что мы половину актов сократим. Это и большая работа наших парламентариев, как нижней, так и верхней палаты Парламента. Поручение такое есть, о ревизии законодательства, и мы в этом плане будем очень серьезно работать. Все. Начиная от обычных юристов и до Президента", - подчеркнул Президент.





Если на практике, конечно, юристы пояснить могут любую норму. Но Беларусь движется к тому, чтобы человек мог сам прочитать и как минимум понять основное.



Итоговых сроков на этом совещании публично не ставили, но понятно, что тянуть никто не будет. Что касается обращений людей, если брать все процедуры, то уже сейчас понятно, сколько времени займет дойти до Конституционного Суда.



"Мы сделали анализ процессуального законодательства по различным категориям дел. Этот период примерно от 8 до 9 месяцев. В Конституционный Суд поступило около более 300 обращений. Но пока они не соответствуют этим критериям. Мы надеемся, что в ближайшее время с учетом всех установленных критериев на уровне закона нам поступят уже действительно надлежаще оформленные конституционные жалобы, и мы будем их рассматривать по существу, - сказал Петр Миклашевич. - Поэтому начальный период реализации конституционной жалобы показал, что данный правовой институт востребован гражданами для защиты своих прав и свобод".

Что еще Президент хочет от судей такого ранга? Видеть их лекторами. Их опыт бесценен. И если не передать его в полной мере, то хотя бы показать пример.