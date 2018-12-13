Новые точки роста в отношениях Беларуси и Карелии обсудили во Дворце Независимости

Делегация этого российского региона в эти дни находится в Минске. Сегодня с главой республики встретился белорусский лидер. Карелия - важный для Беларуси партнер в Северо-Западном федеральном округе. Стороны готовы к дальнейшему наращиванию темпов торговли и реализации деловых инициатив. Беларусь предлагает Карелии - поставки техники, продуктов питания и сотрудничество в АПК. Впрочем, связывают нас не только экономические, но и дружеские отношения, можно даже сказать - особые, человеческие. Это общая заслуга и лидеров, и регионов, и, конечно, народов. В Карелии живет почти 25 тысяч наших соотечественников, которые, не смотря на расстояние, не теряют связь с родиной. А значит, вопрос, прямого авиасообщения как никогда актуален. Его решением стороны займутся в ближайшее время. Особое, трепетное отношение к нашей земле и у нынешнего губернатора. И речь, не только о корнях, а отец Артура Парфенчикова родом из Жлобина. Когда дружат народы - крепче становятся и политические, и экономические связи. Так исторически сложилось - мы родные и всегда находили решения по непростым, порой даже острым вопросам. И белорусам, и россиянам не требуются дополнительные аргументы, чтобы понять, насколько важен наш Союз. Основой которого и является региональное партнерство. В планах на ближайшие два года - увеличить совместный товарооборот до сотни миллионов долларов. Какие еще проекты свяжут Беларусь и Карелию - подробнее Алексей Волков.

На этом золотом правиле Беларусь выстраивает свои контакты с российскими регионами уже не первый год. Но Карелии в карте нашего гостеприимства - всегда отведено особое место. Для Артура Парфенчикова - главы республики - это первый официальный визит в Минск. Но и встречают душевно, позже признается журналистам, и чувствует себя как дома. Одним словом, наш человек и по духу, и семейному древу. Отец родился и вырос в Жлобине. Позже уехал работать в Карелию, но крепкую связь семья Парфенчиков с родной землей не потеряла. Оттого и встреча с Президентом получилась особенной. Заговорились настолько, что руководитель северной республики едва не опоздал на самолет. Сразу видно, встретились, в первую очередь, друзья, а уже затем партнеры.

Карелия сегодня - это во многом сказочный край. Невероятные по красоте пейзажи привлекают тысячи туристов ежегодно. Кстати, только озер в республике - 63 тысячи. Если посчитать население - это более полумиллиона человек, то получится один водоем на две семьи. Все эти природные богатства дают и свой приток… форели. Только за прошлый год Карелия выловила почти 120 тысяч тонн различных видов рыбы, чего хватает от Москвы до Владивостока. Не зря же шутят: друг познается в еде и карельские специалисты готовы нам помочь улучшить работу рыбной промышленности, по-братски.

Экономические отношения Беларуси и Карелии действительно особые. Сотрудничество между нами, прежде всего, строится не на "купи дешевле - продай дороже", а на взаимовыгодных условиях и помощи.

Хороший пример - действия «Амкодора» в северном регионе. Предприятие протянуло руку помощи местному тракторному заводу, и теперь там будет два новых цеха по сборке лесозаготовительной техники. Это тысяча новых рабочих мест.

52 % территории региона - лесной массив. А потенциал у этой отрасли - колоссальный. Там задействован едва ли не каждый третий житель республики. Большой плюс, если учесть, что торгово-экономические отношения Беларуси и Карелии в последние годы постепенно восстанавливаются после заметного спада в начале десятых. Если за 2017 год мы наторговали на 21 миллион долларов, то уже в эти двенадцать месяцев прирост - почти на четверть. Но и это - лишь временный показатель. Петрозаводск закупает в Беларуси шины, продукты питания, технику, электрооборудование и многое другое. Большой интерес у нашей страны в первую очередь вызывают недра республики: черные металлы, дерево и другие полезные ископаемые. Поставили нам коллеги и трубы для БелАЭС.

О том, что тысяча километров - не расстояние для близких отношений, говорит и яркая цифра - 25… тысяч. Именно столько белорусов живет в Карелии - это третья по численности национальность. Нашим соотечественникам там рады как своим и даже в августе создали национально-культурную автономию. Когда жители Петрозаводска узнали о визите Артура Парфенчикова в Минск, то попросили сделать две вещи: пригласить Александра Лукашенко в гости. И второе - наладить прямое авиасообщение между Минском и Петрозаводском.

Так совпало, что в эти дни проходит большой пресс-тур у российских журналистов. Телевизионщики, блогеры и газетчики уже третий день путешествуют по Беларуси. Для многих наша страна открылась с другой стороны. Своими глазами увидела гостеприимный край и Ирина Добродей - главный редактор как раз из Карелии.