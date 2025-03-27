Новым гендиректором Белорусской стекольной компании станет Денис Юрченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта согласовал назначение Дениса Юрченко генеральным директором РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания", пишет БЕЛТА.

До настоящего времени Денис Юрченко руководил Гродненским стеклозаводом. Он пояснил, что Белорусская стекольная компания сейчас объединяет все государственные стекольные предприятия страны. Однако в Беларуси есть еще два частных завода, которые не входят в холдинг.

"То есть вы не в интересах этих частных предприятий работаете?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Мы не соперничаем. В какой-то сфере мы взаимодействуем в том числе. У нас нет разногласий, но они пока держатся обособленно, как частные предприятия, - рассказал Денис Юрченко. - А так, результаты работы Белорусской стекольной компании показывают, что не зря вами было согласовано решение об объединении белорусских стекольных предприятий воедино для решения основных проблем и последующего развития стекольной отрасли как таковой в Республике Беларуси".

"А по ощущениям, частные предприятия к вам придут?" - спросил Президент.

"Я думаю, они не откажутся, если мы им предложим, - отметил руководитель предприятия. - У нас нет проблем с реализацией. Мы совместно обеспечиваем внутренний рынок".

Глава государства подчеркнул, что силой в холдинг никого загонять не надо, но и отталкивать частников не надо. "Ресурсы, сырье и прочее - оно же у вас практически из одного источника, можно сказать. Поэтому чего конкурировать там, где надо договариваться. И это не в ущерб и не во вред государству", - заметил Александр Лукашенко.

Президент также поинтересовался, как налажен сейчас экспорт белорусской стекольной продукции.