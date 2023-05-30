Новым председателем Госпогранкомитета назначен Константин Молостов

Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассмотрев кадровые вопросы, назначил Константина Молостова новым председателем Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

До назначения главой ГПК Константин Молостов занимал пост начальника Гродненской пограничной группы.

Анатолий Лаппо, возглавлявший ранее Госпогранкомитет, уволен с военной службы в запас.

Константин Молостов родился 30 мая 1970 года в городе Красноармейске Саратовской области России. В 1993 году окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, в 2004 году - Пограничную академию Федеральной службы безопасности России, в 2011-м - Академию Министерства внутренних дел Беларуси, в 2019-м - Академию управления при Президенте Беларуси.

С 1993 по 2014 год проходил службу в различных подразделениях пограничных войск. В 2014 году был назначен на должность начальника Гродненской пограничной группы, которую занимал по настоящее время.

Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За отличие в охране государственной границы", "За безупречную службу" I, II и III степеней.