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Новый механизм уплаты дорожного сбора обсуждается на совещании у президента
Дорожный сбор с учетом интенсивности использования дорог. Важная тема для автомобилистов Беларуси обсуждается сегодня у президента.
Главный вопрос - как усовершенствовать порядок взимания госпошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению? При этом предложить понятный и комфортный вариант для всех.
Дорожная сеть в нашей стране достигает почти 90 тысяч километров, а плотность движения одна из самых высоких в СНГ. За последние 10 лет на ремонт и содержание затрачено около 10 миллиардов рублей. Дорожный сбор действует с 2014 года, но вызывает у людей нарекания. Ведь платить одинаково приходится всем: и тем, кто наматывает десятки тысяч километров, и тем, кто использует авто раз в неделю.
Несколько лет правительство дискутировало, какой механизм будет приемлем для всех водителей. И сегодня новые подходы вынесли на высший уровень. Однако президент уверен: решение должно остаться за правительством. Тем более что разделение полномочий власти - запрос общества.
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В Беларуси зарегистрировано более 4,5 миллиона транспортных средств. И есть ряд предложений, как усовершенствовать механизм дорожного сбора, чтобы были довольны граждане, а хорошие дороги оставались белорусским брендом.
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