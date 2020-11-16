Новый механизм уплаты дорожного сбора обсуждается на совещании у президента

Дорожный сбор с учетом интенсивности использования дорог. Важная тема для автомобилистов Беларуси обсуждается сегодня у президента.

Главный вопрос - как усовершенствовать порядок взимания госпошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению? При этом предложить понятный и комфортный вариант для всех.

Дорожная сеть в нашей стране достигает почти 90 тысяч километров, а плотность движения одна из самых высоких в СНГ. За последние 10 лет на ремонт и содержание затрачено около 10 миллиардов рублей. Дорожный сбор действует с 2014 года, но вызывает у людей нарекания. Ведь платить одинаково приходится всем: и тем, кто наматывает десятки тысяч километров, и тем, кто использует авто раз в неделю.

Несколько лет правительство дискутировало, какой механизм будет приемлем для всех водителей. И сегодня новые подходы вынесли на высший уровень. Однако президент уверен: решение должно остаться за правительством. Тем более что разделение полномочий власти - запрос общества.

А. Лукашенко: Народ, общество хотят перемен, но замкнулись на президенте и его полномочиях