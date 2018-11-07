К празднику 7 Ноября новый мост после реконструкции связал Житковичи и Туров. Президент Александр Лукашенко принял участие в его открытии. Ценный подарок заново объединил два промышленных центра. Открывать социально значимые объекты к этому дню стало в нашей стране традицией, подарки получили все регионы Беларуси. Хотя сама тема красного дня в календаре звучит сегодня по-особенному. Но Беларусь не старается переписать историю, а говорит об уроках того исторического события.

Пока мост был неисправен, людям приходилось преодолевать 300 километров объезда. Теперь Житковичи и Туров снова вместе. Во время реконструкции белорусские специалисты приобрели бесценный опыт: выполнили работы в кратчайшие сроки, применили новаторские идеи и технологии. Строителей и руководителей, которые создали фактически новый мост через Припять, Александр Лукашенко поручил представить к наградам. В ближайшее время будут определены и другие мосты, которые требуют первоочередного ремонта.