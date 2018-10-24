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"На контроле Президента". Спортивные объекты

Спорт уже давно стал частью мировой политики, а успехи наших атлетов на планетарной спортивной арене - прямое следствие того внимания, которое уделяется в Беларуси на самом высоком уровне. Не менее важен и еще один аспект: кроме престижа побед на олимпиадах и чемпионатах занятие спортом - это залог здоровья нации.

В новой серии проекта "На контроле Президента" журналисты Агентства теленовостей расскажут не только о достижениях отечественного спорта, но и о его болевых точках. В частности, почему закрывается футбольная секция в Новогрудке? И как в целом выполняются поручения Президента по строительству спортивных объектов? "Спортивные объекты" - новая серия проекта "На контроле Президента" - смотрите прямо сейчас.

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