"На контроле Президента". Спортивные объекты

Спорт уже давно стал частью мировой политики, а успехи наших атлетов на планетарной спортивной арене - прямое следствие того внимания, которое уделяется в Беларуси на самом высоком уровне. Не менее важен и еще один аспект: кроме престижа побед на олимпиадах и чемпионатах занятие спортом - это залог здоровья нации.