"Нужна четкая стратегия" - Лукашенко потребовал превратить север Витебщины в самодостаточный край

Нужна четкая стратегия для севера Витебской области - это требование Президента Беларуси Александра Лукашенко. 15 октября глава государства был с рабочей поездкой в Верхнедвинском районе.

Обсуждали мясное животноводство и роль частника в этом процессе. Глава государства поручает смотреть глобальнее: как будет развиваться этот край в принципе - земля, производства, лесопереработка.

Многое уже сделано в сельском хозяйстве, но нужно двигаться дальше. Места здесь действительно уникальные и люди должны жить хорошо.

Эти земли - самый север Беларуси. Прежде чем приземлиться в Верхнедвинском районе, президентский вертолет пролетел Витебщину. Выводы Александра Лукашенко понятны с первых шагов по конкретным вопросам, которые звучат в адрес руководства области. Губернатором Александр Рогожник был назначен в начале 2026 года.

"Что будем здесь делать? Год работаешь. Браслав, Миоры, Верхнедвинск, Россоны. Север Беларуси. Какая стратегия?" - спросил глава государства.

Ответы чиновников - руководителя Витебской области и вице-премьера Юрия Шулейко - не устроили Президента. Речь шла об увеличении в регионе посевов кукурузы и необходимости подобрать более ранние сорта, чтобы успевать убирать в срок. Расчет строился на том, что это позволит получить больше зерна.

Однако Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие стратегии как таковой, в том числе с учетом местных природно-климатических реалий. "Мне больше не надо. Мне нужна экономика, - подчеркнул белорусский лидер. - Тут надо с элементарного начинать. Кругом болота. Безобразная работа на этом участке. Люди работают отвратительно. У вас бывает погодное окно - сутки, полтора, двое, может быть, неделя. И в это время надо работать день и ночь, чтобы выхватить эти клочки земли, вот с чего надо начинать".

Разговор идет на производственной площадке "Красный бор Агро". Ей владеет бизнесмен Николай Воробей. Предприятие занимается говядиной. В октябре здесь ввели в строй новый животноводческий комплекс.

В северных регионах традиционно делают ставку на мясо - особенности климата, да и рабочих рук это требует поменьше. Интерес частника - прибыль от производства, а первоочередной интерес Президента - люди, которым должна быть от этого своя польза.

"Если ты (Николай Воробей - Прим. news.by) хочешь поддержки от меня, я тебе дома отметил то, что ты должен взять. Я готов в частную собственность тебе передать Освею, Кохановичи, и лес, и землю. Я тебе готов это передать, то же самое надо делать и в Россонах. Ты решил построить комплекс? Ты же продумал, что к этому комплексу нужны корма, так? Поэтому эти земли, абердин-ангусская порода у тебя, они должны обеспечить тебя кормами. Вот ты предложи к весне мне план. Мне надо спасти эти 4-5 районов. Не вкладывать ничего нельзя, жалко, люди здесь, но они должны пахать день и ночь. Пускай 10 человек будут работать день и ночь за хорошие деньги, естественно. Определиться надо и здесь работать - только такая стратегия. Другой стратегии я здесь не вижу. Погибнет этот край, если мы это не сделаем", - отметил глава государства.

Бесхозяйственность на полях вызывает справедливое возмущение Президента, ведь с таким подходом есть риск остаться, например, без нужных кормов для животных. Хорошие примеры, а заказник "Освейский" именно такой, показывает, что на земле можно работать эффективно.

"Если кто-то не выполнит то, что я сейчас сказал, - к Хренину (министр обороны Беларуси - Прим. news.by), он ждет. Во главе с губернатором, имейте это в виду. Поэтому разговоров быть не может. Здесь должна быть военная жесточайшая дисциплина. Конечно, и людям надо заплатить, если они работают", - заявил Президент.

Известно: что земли на севере не самые простые, как говорят, зона рискованного земледелия. Климат усложняет жизнь - то зальет, то подморозит, тем не менее свой миллионный вклад в национальный каравай регион делает, в том числе и потому что Президент настроен всегда принципиально: работать без отговорок и скидок - превратить этот край в какой-то "медвежий угол" никто не даст.

Александр Лукашенко дал жесткую оценку работе чиновников в Витебской области, указав на отсутствие стратегии и понимания того, что необходимо делать в регионе с учетом его природно-климатических особенностей.

"Пока отвратительная работа. Отвратительно. И никто не знает, что делать", - заявил глава государства. Он подчеркнул, что спрос будет жестоким.

"Земля не вспахана, кукуруза, которая стоит в болоте сейчас, я не знаю, как вы ее убирать будете", - заметил белорусский лидер. По его предположению, ситуацию может спасти только мороз в ноябре или декабре, когда земля станет сухой и, возможно, удастся получить хоть какое-то зерно.

Однако Президент выразил сомнение, что удастся получить силос: "Я уверен, что вы там силоса не получите. Вы туда не влезете, понимаешь? А то, что туда залезешь, как в некоторых местах, до самого не могу. Так мне такая работа не нужна, потому что трактор дороже, чем та кукуруза, которую вы уберете когда-то".

Лукашенко подчеркнул, что момент был упущен: "Вы прозевали, вы проспали лето и раннюю осень, где надо было работать не 8 часов, а 40 часов в сутки надо было работать".

Он отметил, что в Витебске результат можно получить только при таком подходе: "Здесь нельзя работать так, как в Минске. Здесь надо работать 40 часов в сутки, а потом 9 месяцев спать".

Глава государства констатировал отсутствие стратегии и понимания: "Если мы хотим что-то иметь, результата нет, у тебя нет стратегии, у тебя нет понимания, что здесь делать". При этом он признал, что регион находится в зоне рискованного земледелия, но напомнил Александру Рогожнику и всем остальным о главной задаче: "Для меня главное, для чего ты сюда и направлен вместе с ними, - сохранить людей здесь, сохранить эту территорию".

В Беларуси идут к завершению полевые работы

Полевые работы в стране завершаются: на финише сбор овощей, движется заготовка кормов, впереди еще уборка кукурузы на силос. Доклад профильного министра будет подробным - близится к концу и сев озимых, планируют прибавить по ячменю. Что возделывать, практикам всегда виднее.

Александр Лукашенко поручил, чтобы практики и ученые собрались на месте и определились, что возделывать в Россонском или Верхнедвинском районах. Затем он поинтересовался положением дел на юге.

Министр сельского хозяйства Юрий Горлов доложил, что продолжается уборка картофеля - выкопано 85 % к плану, сахарной свеклы убрано 60 %. Горлов добавил, что овощи планируется убрать до 20 ноября: лук практически закончили, осталось 2,5 тыс. га моркови и 700 га капусты.

Лукашенко заметил, что морковь надо выхватывать побыстрее, ведь может ударить мороз. Он напомнил, что еще 25 % кукурузы предстоит убрать на силос. Горлов ответил, что работу планируют завершить до 1 ноября.

Факт Министр сельского хозяйства заверил, что будет получено не менее 11 млн 300 тыс. т зерна в стране с учетом кукурузы.

Детальным будет и доклад руководства области о том, как справляется регион, какие планы по урожаю и комплексам, как идет борьба с падежом, какими сельхозкультурами занимаются вплотную.

Если аграриям нелегко - можно подключать промышленников, это вполне себе рабочий план, но глобально нужно определиться именно по северу, ведь есть и дедлайн.

"После 1 января разговоры уже будут прекращены. Вы должны знать, где комплексы, где какие тракторы купить, как земля будет почву обрабатываться, какие люди там будут работать. Вы должны определиться в сельском и лесном хозяйстве. Руководитель должен четко поставить вопрос перед своими людьми: "Ребята, 1 января идем в бой", - заявил Президент Беларуси.

Витебская область по праву считается красивейшим лесным и озерным краем. Больше половины лесов здесь - вековые хвойные массивы, так что большая перспектива видится Президенту и в лесопереработке.

"Вам без леса в Витебской области, как и нам в стране, жить нельзя. Половина территории - это лес, от леса мы должны иметь больше. Я вижу уже из своего опыта, и обладая информацией, мир начинает поворачиваться в сторону переработки леса. Почему? Уже богатеет Африка, Азия и так далее, а леса там нет. А раз богатеют, то они строят неплохое жилье, а это мебель, а это только у нас, нужно это развивать. Вам надо копейка какая-то - мы вас профинансируем, но вы должны знать и показать, что будете мебель делать. У вас пока этого нет", - отметил Александр Лукашенко.

Несмотря на критику за пристальное внимание первого лица к АПК, Александр Лукашенко гнул свою линию. Жесткие подходы дали эффект - продовольственный экспорт в 10 млрд говорит сам за себя.

Вообще комплекс, который посетил Президент, не совсем привычный для журналистского глаза: черный окрас животных и полное отсутствие специфического аромата, который бывает на фермах.

"Мы свое сельское хозяйство в целом спасли. Вчера я так подумал, 10 млрд долларов мы зарабатываем от продажи молока, мяса и т.д. Ты представляешь? Я же переживаю за людей. Я ж когда-то обещал 500 долларов, а сегодня страна имеет 1 тыс. долларов в среднем. Мы это сделали, но надо двигаться дальше", - подчеркнул Президент.

А все потому, что здесь разводят абердин-ангусскую мясную породу. Перспективное направление для аграрного сектора - спрос на их мраморную говядину только растет.

Президенту подарили теленка японской породы вагю

Работать сюда идут охотно: условия и зарплата в 3 тыс. рублей - хорошая мотивация. А дальше - дисциплина на производстве и технологии. Иного не дано. Тем более что к этой породе нужен свой подход. Какой норов у черной буренки, будут знать и на подворье Президента. Александру Лукашенко подарили теленка японской породы вагю.

Глава государства сразу попросил специалистов дать подробные инструкции, как корову этой породы правильно содержать и кормить.

Александр Лукашенко отметил, как просто, но с толком обустроен животноводческий комплекс, посмотрел, как работает местный перерабатывающий цех, заехал на мехдвор. Жителям поселка, которые собрались в центре, рассказал о впечатлениях, о задачах для частника и о том, что развивать север страны будут самым серьезным образом.

"Нам надо, чтобы вы жили, и хорошо жили на этой земле. Вы, Россоны, Браслав, Миоры - весь север надо приводить в порядок, - сказал Президент. - В раю живете. Искренне вам говорю. Я даже не ожидал, что такая красотища у вас".

Он назвал три составляющие для развития этих территорий: туризм, сельское хозяйство и лесная отрасль.

Но задача стоит не просто влить в эти территории средства, а сделать так, чтобы они были самодостаточны. "Пожалуйста, живите, работайте. После 2030 года дурница закончится. Вот у вас есть время, чтобы мы привели все в порядок, научились зарабатывать деньги. Все, что вы заработаете, это будет ваше. Мы говорили о стратегии. Прекрасные места для нашей страны, но их надо привести в порядок. Многое зависит от вас. Потихоньку мы за Витебскую область взялись", - отметил Александр Лукашенко.

Политика Президента: развитие регионов - в приоритете

Политика Президента в последнее время направлена именно на то, чтобы регионы не отставали, чтобы в глубинке можно было жить спокойно, работать и растить детей, не чувствовать себя хуже, чем в городе.

Сергей Навицкий, председатель Освейского сельского исполнительного комитета:

"Мы находимся на приграничье. Хотим поблагодарить за мирное и чистое светлое небо в нашей стране, за то, что мы можем спокойно вечером гулять, растить своих детей в безопасности. Поэтому огромное-огромное вам спасибо".

Президент призвал ценить и беречь жизнь на селе, в небольших населенных пунктах, где по сравнению с большими городами больше природы и пространства. Что касается возможностей для образования, здесь уже задача государства сделать так, чтобы уравнять возможности с городом. "Будем вам потихоньку помогать. Чтобы дети ваши были такие, как в городе, образование получили", - заверил Александр Лукашенко.

Он также посоветовал стараться привлекать детей к посильному труду.

"Смотрю на молодежь нынешнюю. Я их часто подкритиковываю. Что мы заигрываем с молодежью?! Ну сидят они и тычут в эти телефоны, "тиктокаются" и так далее. Там (в интернете. - Прим. news.by) яблоки не растут. Мясо (не получают. - Прим. news.by), молоко там пока еще не доят, - сказал Президент. - Искусственным интеллектом запугали весь народ. Спокойно, разберемся мы с интеллектом и со всеми. Но мы сделаем, чтобы вашим детишкам было нормально".

"Мы централизованно вам даем возможность учиться в любом вузе. Это будет фундамент для наших детишек, которые здесь растут. Поэтому потихоньку, потихоньку это все подтягиваем, чтобы нормально, чтобы здесь были люди", - отметил глава государства.

Общение Президента с жителями поселка Освея

Освея - совсем небольшой поселок на самом севере страны, но с самыми живописными видами. В планах - строительство здесь новых комплексов, а значит, район прибавит. Тем не менее, за местных ребят попросит их педагог.

Учительница отметила, что их поселок развивается и они этому очень рады, однако обратила внимание на отсутствие современного спортивного комплекса. По ее словам, такой объект необходим, чтобы проводить на должном уровне уроки для школьников, а в выходные дни и по вечерам дать возможность тренироваться молодежи.

В ответ Президент заверил, что Николай Николаевич уже кивнул в знак согласия, и пообещал помочь. Он подчеркнул, что это должен быть универсальный зал, а не просто бассейн.

"Где бы, как говорится, не отдыхал, не был, но здесь самые лучшие места. Конечно, у нас очень богатая история. А самое главное, что у нас самые прекрасные работящие люди, которые всегда поддержат, помогут, которые всегда открыты, с душой. Мы очень рады, что сейчас к нам поехали туристы. У нас такая местность, такая природа, озеро. И люди заинтересовались, и люди едут к нам, и мы радуемся. Радуемся, проводим экскурсии, встречаем людей. И о нас уже знают не только в пределах Республики Беларусь, но уже и за рубежом", - отметила жительница Освеи.

В этом общении прозвучала простая народная мудрость: где родился - там и пригодился, и призыв ценить свою землю и не забывать о корнях. Именно поэтому вопросы развития севера Витебской области Президент ставит остро, чтобы люди чувствовали на себе: дома всегда будет хорошо.