О безопасности, конфликте в Украине и роли ООН. Лукашенко направил послание Гутерришу

Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко передано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Это состоялось во время встречи постоянного представителя Беларуси при ООН Валентина Рыбакова с генеральным секретарем ООН 18 мая, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу МИД Беларуси.

Послание в целом посвящено теме европейской и международной безопасности на фоне происходящих событий в Украине.

Затронув в послании исторический контекст, глава государства подчеркнул, что опустошительные войны многократно перекатывались через белорусские земли, сея ужасающие разрушения и приводя к огромным жертвам. Именно этот трагический исторический опыт, как отметил Президент Беларуси, предопределил для нашей страны непреходящую ценность миролюбивой внешней политики.

Действительно, Беларусь всегда выступала за укрепление глобальной и региональной безопасности, свидетельством чему являются многочисленные белорусские инициативы, например инициатива, известная как "Хельсинки-2", о необходимости проведения широкого международного диалога по безопасности.

Большое место в послании уделяется анализу событий в Украине. Так, глава государства напоминает об усилиях Беларуси по урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах, а также о начальных этапах переговоров России и Украины, состоявшихся на территории нашей страны уже в нынешнем году.

"Президент четко заявляет в послании о том, что Беларусь не является агрессором, как многие на Западе пытаются нас представить. Но мы и не предатели. Для нашей страны важны честность и порядочность в отношениях", - подчеркнули в МИД.

Глава государства обозначает конкретные шаги, которые каждый в своей роли может предпринять уже сегодня для прекращения конфликта и недопущения его перерастания в глобальную войну. Первоочередные среди них - воздержаться от поставок вооружений, информационных войн и различных провокаций.

Президент Беларуси, конечно же, не мог обойти стороной и роль ООН в урегулировании конфликта. В частности, он приветствовал последние встречи генерального секретаря ООН в Киеве и Москве, в то же время призвав руководителя Организации Объединенных Наций организовать содержательные контакты и с другими вовлеченными в конфликт сторонами - США и другими западными странами. Глава государства еще раз подчеркнул важность организации глобального и определяющего процесса по вопросам безопасности с участием всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско, тем самым сделав параллели с местом, в котором в 1945 году был подписан Устав ООН.

В своем послании Президент Беларуси заверил генерального секретаря ООН, что Беларусь готова к прямым встречам и иным шагам с тем, чтобы обеспечить мир и возможности жизни и развития для будущих поколений.

Антониу Гутерриш на встрече с Валентином Рыбаковым информировал об усилиях ООН по решению проблемы продовольственной безопасности и потенциальной угрозы глобального голода.

Известно, что генеральный секретарь ООН уже активно вовлечен в этот процесс. В частности, Антониу Гутерриш в начале мая, выступая в Совете Безопасности ООН, высказался о необходимости реинтеграции продовольствия и удобрений из Беларуси и России в мировые рынки для снижения растущей проблемы продовольственной небезопасности в мире. В ходе состоявшего заседания Совбеза ООН по теме продовольственной небезопасности генсек ООН вновь привлек внимание мирового сообщества к этой проблеме и призвал снять ограничения в отношении удобрений из Беларуси и России.

Текст послания Президента Беларуси в адрес генерального секретаря ООН

Президент Республики Беларусь

Минск, 8 мая 2022 года

Ваше Превосходительство,

Более 30 лет прошло с момента окончания холодной войны, с которым многие связывали наступление всеобщего мира и благоденствия. Тогда в далеком 1991 году после распада Советского Союза большинству людей казалось, что угроза третьего глобального конфликта миновала навсегда.

К сожалению, сегодня для всех нас, жителей Земли, вновь нет более важного вопроса, чем предотвращение глобальной войны и установления длящегося и прочного мира.

Для народа Республики Беларусь война - это не просто слово. На протяжении многих столетий губительные и опустошительные войны многократно перекатывались через белорусские земли, сея ужасающие разрушения и приводя к огромным человеческим жертвам.

Белорусы, как никакой другой народ, испытали на себе все тяготы и лишения Первой (1914-1918 гг.) и Второй мировых войн (1939-1945 гг.). В борьбе с гитлеровским нацизмом Беларусь потеряла каждого третьего жителя.

Истории начала и причины каждой из мировых войн на первый взгляд разные. При этом каждая из них является примером того, как стремление получить односторонние выгоды и преимущества, добиться единоличного доминирования, желание укрепить свою безопасность за счет других народов, отказ от уважения и учета законных интересов других наций, отказ от диалога и переговоров могут приобрести глобальные, губительные для всех масштабы.

Трагический опыт истории предопределил для Беларуси непреходящую ценность миролюбивой внешней политики, выстраивания добрососедских отношений с первых дней существования независимого белорусского государства.

Сегодня в мире, к сожалению, забывают о том, что белорусы никогда не являлись угрозой для кого-то из соседей.

Республика Беларусь всегда выступала и последовательно выступает за укрепление региональной и глобальной безопасности на принципах общей ответственности и неделимости безопасности, за последовательное укрепление стратегической стабильности путем имплементации и развития многосторонних режимов нераспространения оружия массового уничтожения, разоружения, контроля над вооружениями, за запрещение новых видов оружия массового уничтожения, соблюдение и дальнейшее развитие мер доверия и безопасности на региональном и субрегиональном уровне. Свидетельством этому являются не только белорусские дипломатические инициативы в ООН и ОБСЕ, но и конкретные практические шаги.

Неизменно являясь донором региональной и глобальной безопасности, Республика Беларусь стала первым государством, которое добровольно, без предварительных условий отказалось от обладания ядерным оружием, оставшимся после распада СССР.

В дальнейшем наша страна последовательно выступала за создание в Центральной и Восточной Европе пространства, свободного от ядерного оружия. Беларусь занимала принципиальную позицию против расширения НАТО, которая утратила свою оборонительную природу после распада Организации Варшавского договора. Беларусь является ответственным членом ОДКБ, региональной оборонительной организации коллективной безопасности.

В последние годы Беларусь неоднократно и во всех доступных форматах указывала на непрерывную деградацию систем глобальной и европейской региональной безопасности. Чтобы воспрепятствовать этому, Беларусь выдвинула инициативу о возобновлении широкого международного диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества в Европе ("Хельсинки-2"), выступила с предложением о формировании субрегионального "пояса цифрового добрососедства" и с другими инициативами.

К сожалению, в принципиальном смысле мы не были услышаны. Архитектура безопасности в Европе дала сбой. Нежелание западных стран работать над укреплением единой и неделимой безопасности, неуважение ими законных интересов и игнорирование озабоченностей других партнеров, прежде всего России, вылились сначала в торгово-экономические и информационные войны, а затем спровоцировали горячий конфликт на территории Украины.

Война в Украине - это война у наших стен! Учитывая территориальную близость и общее историческое прошлое с Украиной, Беларусь искренне заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в этой стране. Нас как соседей Украины беспокоит будущее региональной безопасности и гарантии национальной безопасности Беларуси. Решать эти вопросы без нашего участия, как и без участия стран региона, невозможно.

Мы - не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что озабоченности и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми!

Именно поэтому Беларусь искренне и неизменно остается приверженной задаче скорейшего примирения. Только погасив очаг горячего противостояния, мы сможем начать выстраивать новый постконфликтный миропорядок, где будут учтены интересы всех государств.

И мы не просто заявляем об этом, но доказали в прошлом и продолжаем доказывать это конкретными делами белорусского руководства.

Достаточно вспомнить постоянные усилия Беларуси по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах. В итоге в 2015 году именно в Беларуси были подписаны известные Минские соглашения.

И сейчас, в 2022 году, именно Беларусь смогла положить начало переговорам украинской и российской делегаций на нашей территории.

Не важно, где переговоры будут проходить дальше, ведь сейчас не время делить лавры миротворцев. В данный момент каждый здравомыслящий человек и политик должен думать не о своей выгоде и возможных дивидендах, но о скорейшем заключении мира на условиях, которые будут приемлемы всем сторонам конфликта.

В сложившихся условиях мы должны сделать все возможное для поиска путей снижения градуса глобального противостояния и приближения перспективы масштабного урегулирования вопросов безопасности как в Украине, других горячих точках, включая Сирию, Йемен, Эфиопию, так и в мире в целом.

Все войны когда-то заканчиваются. Перед всеми нами рано или поздно встанет вопрос: "Что мы будем делать дальше и как будем выбираться из тех руин, которые нам достанутся?" Это касается в первую очередь и системы безопасности, и многосторонней дипломатии.

Решение украинского конфликта - это сегодня ключевой вопрос безопасности в Европе, без долгосрочного и справедливого урегулирования которого мир будет оставаться под угрозой не только на нашем континенте, но и в более широком масштабе. Также под угрозой будут оставаться и все глобальные цели развития. Непреложна истина: нет мира - нет развития.

В условиях глобальной взаимозависимости невозможно обеспечить продовольственную безопасность и чистую окружающую среду, противодействовать пандемиям или изменению климата в своем отдельном уголке без всеобщих многосторонних усилий.

Конфликт на Украине, его первопричины и текущие санкции Запада против России уже несут миру свои разрушительные последствия и проявляются в различных регионах в виде невиданного роста цен на продовольствие, энергоносители, удобрения, воздушные и морские перевозки, снижения помощи особо нуждающимся в ней странам в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Все это грозит голодом, падением уровня жизни, обострением экономической и социальной напряженности, прежде всего в наименее развитых странах, и в комплексе может вызвать новую волну массовой миграции.

В этой связи Беларусь призывает страны мира объединиться и не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в полномасштабную мировую войну!

Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации по причине национальной, культурной, языковой и религиозной принадлежности, от легализации и направления наемников. Мы должны сообща противостоять ограничительным мерам в торговле.

Необходимо отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему ведет нынешняя политика по ограничению участия или даже исключению из их работы отдельных стран. К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций.

В наших интересах не дать конфликту обрести затяжной характер с разрушительными последствиями для устойчивого развития. Полагаю, что такой результат будет возможен только в ситуации, когда конкретные юридические договоренности и окружающий их политический контекст, в том числе в ООН, обеспечат реальный учет интересов и озабоченностей в сфере безопасности как конфликтующих, так и всех других заинтересованных сторон, малых и крупных стран, мировых и региональных игроков. Такой результат недостижим при абсентеизме или воздержании!

Здесь, на мой взгляд, уместно вспомнить цитату знаменитого сына белорусского народа, нашего выдающегося земляка, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, который говорил, что лучше десять лет переговоров, чем один день войны. Разделяем такой подход и считаем его не утратившим своей актуальности в сегодняшних сложнейших реалиях.

Беларусь уверена, что в палитре возможных миролюбивых и инклюзивных инициатив, которые способствовали бы переговорам между всеми заинтересованными, уникальную беспристрастную роль могли бы сыграть Вы, Ваше превосходительство, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Мы верим, что в Ваших силах занять действительно стратегическую миротворческую позицию, опираясь на принцип неделимой безопасности. Мы с надеждой следили за Вашими последними встречами в Москве и Киеве. Одновременно мы ждем от Вас содержательных контактов со всеми вовлеченными в конфликт сторонами. Ведь, если говорить откровенно, то в мире все прекрасно понимают, что против России на территории Украины руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире.

Возможно, это момент истины для ООН, ради которого мы берегли и развивали эту организацию почти 8 десятков лет. Возможно, что с учетом того ущерба, который неуважение и пренебрежение к интересам партнеров уже нанесли многосторонним институтам и доверию между государствами, настало время даже не для "Хельсинки-2", но для действительно глобального и определяющего процесса с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско. Итогом этого процесса должны стать ясные и прозрачные договоренности о правилах нового мирового порядка, который обеспечит гарантии безопасности всем членам международного сообщества на обозримую перспективу.

Беларусь всегда будет выступать за поддержание объединяющей повестки дня во всех международных форматах. Мы открыты широкому взаимодействию со всеми государствами, интеграционными структурами и международными организациями.

Беларусь готова к прямым встречам и любой иной работе с каждой заинтересованной стороной, чтобы обеспечить мир и возможности жизни и развития для будущих поколений!

Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем весьма высоком уважении.