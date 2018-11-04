О безопасности сегодня говорили в небольшом поселке Болбасово

Итак, сейчас подробно остановимся на минском Мюнхене - так коротко наши коллеги-журналисты прозвали встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в белорусской столице. Географически два города разделяет полторы тысячи километров, но в середине недели в дипломатическом и политическом смысле они вместе стали синонимами откровенного и доверительного разговора о судьбе нашего общего дома - Европы. И даже шире - судьбе Евразии и Евроатлантики. Высокое представительство России, США, ОБСЕ и еще двух десятков государств с двух континентов позволяет нам сделать такое обобщение.