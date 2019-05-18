Парламентская избирательная кампания должна быть организована на высоком уровне, без ажиотажа и в интересах страны. О будущей гонке за депутатские мандаты говорили на совещании у Президента накануне. Выборы в Палату представителей и Совет Республики пройдут в ноябре, однако готовиться необходимо уже сейчас. Ключевой фактор - работа кандидатов с населением. Важно, чтобы люди, идя на участки для голосования, понимали, какие шаги сделали выдвиженцы и что они предлагают в своих программах.