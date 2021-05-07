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О государственной службе говорили на совещании во Дворце Независимости
Важнейший общественный институт, от которого зависит успешное развитие страны и повышение качества и уровня жизни белорусов - государственная служба. О ней говорили накануне во Дворце Независимости. Как отметил Александр Лукашенко, госслужба - это в первую очередь ответственность и взятые на себя обязательства. К тому же благодаря выстроенной вертикали власти система работает четко. Но новый импульс крайне необходим.
Отдельное внимание - новому закону "О государственной службе". Документ прошел первое чтение в парламенте в декабре, предстоит второе. Президент поинтересовался, насколько новый закон соответствует требованиям государства и общества, какие используются подходы для достижения баланса дисциплины, ответственности госслужащих и повышения престижа госслужбы.
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