О государственной службе говорили на совещании во Дворце Независимости

Важнейший общественный институт, от которого зависит успешное развитие страны и повышение качества и уровня жизни белорусов - государственная служба. О ней говорили накануне во Дворце Независимости. Как отметил Александр Лукашенко, госслужба - это в первую очередь ответственность и взятые на себя обязательства. К тому же благодаря выстроенной вертикали власти система работает четко. Но новый импульс крайне необходим.