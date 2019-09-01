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О готовности к новому учебному году Президенту доложил профильный министр Игорь Карпенко
До звонка на старт нового учебного сезона остаются считанные часы. Последняя неделя лета - традиционно горячая пора для системы образования. И хоть в этом году каникулы стали длиннее на целый день, можно всех поздравить с 1 сентября! Когда еще эта дата будет выходным днем!
Да, первые звонки прозвучат только завтра. Но вот главный разговор перед новым учебным годом уже состоялся. Принимая профильного министра Игоря Карпенко с докладом о готовности к сезону, Александр Лукашенко высказал свое мнение о вступительных экзаменах в вузы, централизованном тестировании и подходах к подсчету баллов.
Учиться в этом году школьникам станет чуть проще. Изменились программы, снизилась нагрузка. Ставку в новых учебниках сделали на доступность изложения и практическую пользу материала. Например, некоторые темы из учебников 9 класса вовсе исчезли, отдельные - перенесли в более старшие классы.
Кстати, программу составляли, исходя из онлайн-анкетирования самих педагогов. Именно по их рекомендациям сокращали или прибавляли часы по некоторым предметам.
Да, сделано много, но по проблемным точкам предстоит пройтись еще раз. Президент анонсировал обстоятельное обсуждение белорусской системы образования. И оно состоится уже до конца года - рассказал Игорь Карпенко в проекте "Разговор у Президента".
Кроме представителей Минобразования, планируется привлечь к работе педагогов и экспертов. По мнению министра, совершенствовать необходимо также итоговую аттестацию в системе общего среднего образования.
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