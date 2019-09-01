О готовности к новому учебному году Президенту доложил профильный министр Игорь Карпенко

До звонка на старт нового учебного сезона остаются считанные часы. Последняя неделя лета - традиционно горячая пора для системы образования. И хоть в этом году каникулы стали длиннее на целый день, можно всех поздравить с 1 сентября! Когда еще эта дата будет выходным днем!



Да, первые звонки прозвучат только завтра. Но вот главный разговор перед новым учебным годом уже состоялся. Принимая профильного министра Игоря Карпенко с докладом о готовности к сезону, Александр Лукашенко высказал свое мнение о вступительных экзаменах в вузы, централизованном тестировании и подходах к подсчету баллов.



Учиться в этом году школьникам станет чуть проще. Изменились программы, снизилась нагрузка. Ставку в новых учебниках сделали на доступность изложения и практическую пользу материала. Например, некоторые темы из учебников 9 класса вовсе исчезли, отдельные - перенесли в более старшие классы.



Кстати, программу составляли, исходя из онлайн-анкетирования самих педагогов. Именно по их рекомендациям сокращали или прибавляли часы по некоторым предметам.