О координации действий в сфере безопасности шла речь на встрече Александра Лукашенко с Георгием Церетели

В Минске снова звучат слова о мире. О важности работать вместе над тем, чтобы упрочить стабильность в регионе, на континенте и на планете. Минская площадка, в силу и географии и новейшей истории дает все шансы на то, чтобы такие слова были услышаны и поддержаны мировым сообществом. Потому как тушить давно "замороженные" конфликты в Нагорном Карабахе и Приднестровье, и недавний, но такой болезненный, у наших братьев-соседей - в Украине - нужно всем вместе. Это прямая ответственность Организации по безопасности Совета Европы. И во многом из-за безынициативности отдельных государств эти точки на карте продолжают тлеть, а временами - пылать. О координации действий в сфере безопасности сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.



Глава государства, как всегда, откровенен, не сглаживает углы, но подчеркивает - Организация всегда может опереться на честную позицию Беларуси в любом конфликте и рассчитывать на поддержку в его преодолении. Мы доказали, что можем и будем - спокойным искренним словом и делом - за мир и спокойствие. Есть время говорить, и время открыто смотреть в глаза. И сейчас, как никогда, это время настало. До тех пор, пока человеческая жизнь не станет важнее любых политических амбиций, мы будем тушить горящие угли в нашем общем европейском доме лишь стаканом воды, а пора бы... включать брандспойты. Пока подключать тяжеловесов мировой политики, пора ОБСЕ встречаться на высшем уровне. Это могло бы стать большим шагом на пути установления мира на континенте. Мы знаем, и не раз говорил наш Президент, что Беларусь готова быть площадкой, мостом... Да мы кофе и бутерброды готовы подавать, лишь бы стороны услышали друг друга.



И вот о хлебе насущном говорить хочется спокойно, в безопасности, в уверенности, что за соседским забором - мирная работа, а не драка. Георгий Церетели прилетел в Минск на мероприятие объединяющее. На площадке международной парламентской конференции группы "Один пояс и один путь" парламентарии стан ОБСЕ обсуждают барьеры в торговле с Востока на Запад, экономическую интеграцию, создание новых и быстрых транспортных коридоров, а также инвестиции в цифровые производства. По сути,продвижение тех самых инициатив, которые буквально на днях в Китае озвучил Глава белорусского государства.



Безопасность и экономика тесно связаны. Ведь без обретения мира и спокойствия решать глобальные задачи в экономике просто не представляет смысла. Все детали разговора - у Илоны Красутской.





Президент-Отель в Минске все меньше ассоциируется с гостиничным комплексом. Это площадка, где работает трехсторонняя контактная группа по Украине. За результатами очередных переговоров - заявлениями спецпредставителя ОБСЕ пристально следят мировые СМИ. Впрочем, Организация по безопасности Совета Европы не только доверяет афициальному Минску решение мирных вопросов, но и постоянно выбирает для проведения различных форумов под своей эгидой. На этот раз один из них - международная парламентская конференция ОБСЕ группы "Один пояс и один путь". Акцент - на более тесную экономическую интеграцию. На открытии форума главы делегаций говорили и о важности законодательной базы для трансграничного сотрудничества.





Новая платформа для сотрудничества - Группа поддержки Шелкового пути - возникла чуть более двух лет назад. Когда Парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске провела свою 26-ю сессию - самый авторитетный парламентский форум в Евроатлантике и Евразии. Глобальный проект создает новую экономику, логистику и инфраструктуру на всем пространстве от Шанхая до Южной Европы. Сегодня обсуждают уже новые инфраструктурные цепочки и сети. Мы активно строим дороги, мосты, проводим реконструкцию участков железной дороги. Привлекаем к этой работе инвесторов. Но при этом понятно: к наземному и морскому пути нужны цифровые каналы коммуникаций. Ведь Шелковый путь - это не просто торговый маршрут, а мощный канал обмена новыми идеями, знаниями и технологиями.

Беларусь - одна из первых стран, которая не просто поддержала концепцию Шелкового пути, но и начала ее практическую реализацию на своей территории. Пример тому - китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". При этом парк - это не просто логистический хаб в центре Европы. Он постепенно становится международным высокотехнологичным кластером, открытым всему миру, и центром притяжения специалистов самых продвинутых сфер экономики и площадкой для активного мультикультурного диалога. Участников проекта объединяет не столько желание нарастить объемы взаимной торговли, сколько стремление выйти на уровень производственной кооперации, который позволит совместно создавать инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Группа поддержки Шелкового пути нацелена не только на решение экономических вопросов. Есть и задачи куда глобальней - избежать политической и военной конфронтации. Конференция под эгидой ОБСЕ в Минске один из паззлов такой стратегии. Словом, не будет безопасности и спокойствия, кому нужны будут все эти инновации, и о какой экономике и прогрессе в торговле может идти речь?





Дворец Независимости и Минск часто упоминают как переговорную площадку. Это уже даже как понятие нарицательное. Здесь действительно звучат полярные мнения. Впрочем, официальный Минск постоянно предоставляет различные локации для обсуждения в прямом смысле жизненно важных вопросов, вопросов безопасности.

Какие меры предпринять, чтобы в регионе ОБСЕ стало спокойнее, Глава белорусского государства сегодня обсудил на встрече с Председателем Парламентской ассамблеи Организации Георгием Церетели. В этой должности он последние несколько лет, на форум в 2017 приезжал в Минск еще в качестве зампреда. Наша страна не раз, в том числе и тогда, выражала свою позицию в отношении существующих болевых вопросов и предлагала пути их решения. Но высший истеблишмент словно не слышит или не хочет слышать. А ведь сегодня Большой Европе действительно нужен полноформатный диалог во имя мира. И во многом именно из-за безынициативности ряда государств - членов ОБСЕ не только не решаются замороженные конфликты, но и появляются новые.

Вообще Парламентская ассамблея ОБСЕ ведет свой отсчет с 1991 года. Сегодня в нее входят народные избранники 57 государств планеты. Причем не только Европы, но и Северной Америки: США и Канады. Наш парламент - ее активный участник. Были приняты важные инициативы в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, против борьбы с торговлей людьми, для развития зеленой экономики и продвижения цифровой. Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ отмечает важный вклад нашей страны не только в Организации, но и в решении ключевых проблем региона. Крайне актуальной в ОБСЕ считают инициативу Президента Беларуси по перезагрузке Хельсинского процесса. В конце прошлого века именно он помог Европе выйти из холодной войны с минимальными потерями. То есть так называемые Хельсинки-2. Хотя, как будет называться этот стратегический диалог, неважно, об этом многократно повторяет белорусский лидер. Главное - чтобы был результат.



